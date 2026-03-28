كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

تصعيد "إسرائيلي" واسع على جنوب لبنان وبقاعه بغارات وارتقاء شهداء مسعفين

2026-03-28 09:56
شهدت مناطق جنوب لبنان والبقاع الغربي، منذ منتصف الليل وحتى ساعات الصباح الأولى، تصعيدًا عسكريًا ملحوظًا في الاعتداءات "الإسرائيلية"، حيث سُجّل عدد كبير من الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي طال بلدات عدة، مخلفًا خسائر بشرية وأضرارًا مادية.

وأفادت المعلومات بأن الطيران الحربي "الإسرائيلي" نفّذ سلسلة غارات استهدفت بلدات: كفرا، الحنية، جويا، عيناثا، ياطر، حاريص، حداثا، مجدل سلم، قبريخا، والغندورية، إضافة إلى غارات أخرى طالت بلدتي شمع ومجدل زون. كما استُهدفت بلدة عدلون بغارة من طائرة مسيّرة طالت حي المشاع.

في السياق نفسه، شنّت طائرات مسيّرة غارات متفرقة، بينها استهداف دراجة نارية على طريق عام حداثا، إضافة إلى غارة استهدفت سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية عند دوار كفرتبنيت، فاستشهد مسعفين اثنين.

وامتد القصف إلى البقاع الغربي، حيث سُجّلت ثلاث غارات على بلدة لبايا، وغارة أخرى على بلدة يحمر. 

في تطور خطير، أدت غارة "إسرائيلية" استهدفت سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية، في بلدة زوطر الشرقية، إلى ارتقاء خمسة مسعفين وإصابة سادس، ما يرفع منسوب القلق حيال استهداف الطواقم الطبية والإغاثية.
 

لبنان العدوان الإسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
تصعيد
تصعيد "إسرائيلي" واسع على جنوب لبنان وبقاعه بغارات وارتقاء شهداء مسعفين
لبنان منذ 9 دقائق
تصعيد صهيوني وحشي: استهداف سيارة إسعاف في كفرتبنيت ومجازر تستهدف الأطفال والنساء
لبنان منذ 4 ساعات
عمليات المقاومة ليوم السبت 28 آذار 2026
عمليات المقاومة ليوم السبت 28 آذار 2026
لبنان منذ 6 ساعات
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 27-03-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 27-03-2026
لبنان منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
تصعيد
تصعيد "إسرائيلي" واسع على جنوب لبنان وبقاعه بغارات وارتقاء شهداء مسعفين
لبنان منذ 9 دقائق
بينهم 3 ضباط إصاباتهم خطيرة.. جيش الاحتلال يُقر بـ 9 جرحى في 24 ساعة في لبنان
عين على العدو منذ 14 دقيقة
تصعيد صهيوني وحشي: استهداف سيارة إسعاف في كفرتبنيت ومجازر تستهدف الأطفال والنساء
تصعيد صهيوني وحشي: استهداف سيارة إسعاف في كفرتبنيت ومجازر تستهدف الأطفال والنساء
لبنان منذ 4 ساعات
الحاج حسن للسلطة: تراجعوا عن قرارتكم فهي تستفزّ جزءًا كبيرًا من اللبنانيين
الحاج حسن للسلطة: تراجعوا عن قرارتكم فهي تستفزّ جزءًا كبيرًا من اللبنانيين
لبنان منذ 11 ساعة
