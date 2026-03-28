شهدت مناطق جنوب لبنان والبقاع الغربي، منذ منتصف الليل وحتى ساعات الصباح الأولى، تصعيدًا عسكريًا ملحوظًا في الاعتداءات "الإسرائيلية"، حيث سُجّل عدد كبير من الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي طال بلدات عدة، مخلفًا خسائر بشرية وأضرارًا مادية.

وأفادت المعلومات بأن الطيران الحربي "الإسرائيلي" نفّذ سلسلة غارات استهدفت بلدات: كفرا، الحنية، جويا، عيناثا، ياطر، حاريص، حداثا، مجدل سلم، قبريخا، والغندورية، إضافة إلى غارات أخرى طالت بلدتي شمع ومجدل زون. كما استُهدفت بلدة عدلون بغارة من طائرة مسيّرة طالت حي المشاع.

في السياق نفسه، شنّت طائرات مسيّرة غارات متفرقة، بينها استهداف دراجة نارية على طريق عام حداثا، إضافة إلى غارة استهدفت سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية عند دوار كفرتبنيت، فاستشهد مسعفين اثنين.

وامتد القصف إلى البقاع الغربي، حيث سُجّلت ثلاث غارات على بلدة لبايا، وغارة أخرى على بلدة يحمر.

في تطور خطير، أدت غارة "إسرائيلية" استهدفت سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية، في بلدة زوطر الشرقية، إلى ارتقاء خمسة مسعفين وإصابة سادس، ما يرفع منسوب القلق حيال استهداف الطواقم الطبية والإغاثية.



الكلمات المفتاحية