صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته إزاء كوبا، خلال كلمة ألقاها في ميامي بقوله إن "كوبا هي التالية"، من دون أن يوضح المقصود من تصريحه، ما أثار تساؤلات عن نوايا واشنطن المستقبلية إزاء الجزيرة.

وأضاف، في سياق حديثه، أن كوبا قد تكون ضمن أولويات المرحلة المقبلة، في ظل تكرار إشاراته خلال الأسابيع الماضية إلى احتمال "استعادة الجزيرة" أو "الاستيلاء" عليها، بحسب ما نقلت وسائل إعلام.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تفرضها الولايات المتحدة على كوبا، إلى جانب توترات إقليمية متزامنة في أميركا اللاتينية، وسط محاولات متواصلة لإعادة تشكيل العلاقات بين البلدين بعد عقود من القطيعة.

