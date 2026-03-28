كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مشاركته في منتدى استثماري سعودي في ميامي، عن نجاح الهجوم الذي شنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على "أكبر حاملة طائرات في العالم".

وأشار ترامب، متحدثًا عن العملية الإيرانية ضد حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد فورد"، قائلًا: "إيران هاجمت أكبر حاملة طائرات في العالم من 17 اتجاهًا. هربنا لإنقاذ حياتنا. كان الأمر قد انتهى."

وتأتي تصريحات ترامب في وقت سبق أن أعلنت فيه وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) أن سبب تعطل هذه الحاملة العملاقة كان "حريقًا في غرفة الغسيل".

