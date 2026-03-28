كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

طقس متقلّب غدًا.. أمطار غزيرة ورياح ناشطة وثلوج على المرتفعات
طقس متقلّب غدًا.. أمطار غزيرة ورياح ناشطة وثلوج على المرتفعات

2026-03-28 11:59
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب متوسطة مع رياح ناشطة، تشتد أحيانا فتصل سرعتها لحدود الـ 70 كلم/س، خاصة شمال البلاد، وظهور لطبقات الغبار في الأجواء. تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع اعتبارا من الظهر، وترتفع نسبة الرطوبة، فتتكاثف الغيوم، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة، تكون موحلة في بدايتها، وتشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر، خاصة في المناطق الجنوبية، مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحالة العامة:

- طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، حتى صباح يوم الأحد حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي بارد، متمركز فوق اليونان ويقترب تدريجيا، فيتحول الطقس إلى متقلب وممطر بغزارة أحياناً، مع برق ورعد، وثلوج على المرتفعات، ورياح ناشطة. يستمر تأثير هذا المنخفض حتى مساء الاثنين، حيث ينحسر تدريجيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و22، في طرابلس بين 11 و20 درجة وفي زحلة بين 6 و17درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح اعتبارا من الظهر، وتنخفض نسبة الرطوبة.

- الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع رياح ناشطة، تشتد أحيانا فتصل سرعتها لحدود الـ 70 كلم/س، خاصة شمال البلاد، وظهور لطبقات الغبار في الأجواء. تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع اعتبارا من الظهر، وترتفع نسبة الرطوبة، فتتكاثف الغيوم، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة، تكون موحلة في بدايتها، وتشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر، خاصة في المناطق الجنوبية، مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق.

الإثنين: غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحيانا خلال فترة قبل الظهر، وتنشط الرياح، مع احتمال حدوث برق ورعد. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، وتتراجع حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر، وتنحسر تدريجيا خلال الليل.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل، ويتكون الضباب على المرتفعات. يحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق في الفترة الصباحية، ويستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

-الحرارة على الساحل من 17 إلى 23 درجة ، فوق الجبال من 9 إلى 14 درجة ، في الداخل من 9 إلى 18 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، ناشطة اعتبارا من بعد الظهر، سرعتها بين 10 و40 كم/س.
- الانقشاع: متوسط إجمالا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و70 %.
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج إلى مائج.  حرارة سطح الماء: 18°م.
- الضغط الجوي: 1012 HPA  أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 05:32   ساعة غروب الشمس: 17,55

