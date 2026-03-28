قال المتحدث باسم مقرّ القيادة المركزية "خاتم الأنبياء"، إبراهيم ذو الفقاري: "كنا قد حذرنا سابقًا من أن الجيش الأميركي المعتدي، وبسبب الهجوم القوي للقوات المسلحة وتدمير قواعده في المنطقة، قد فرّ واختبأ خارج قواعده".

وتابع ذو الفقاري: "خلال الساعات الماضية تم رصد مخبأين لهم؛ في المخبأ الأول كان أكثر من 400 شخص، وفي المخبأ الثاني أكثر من 100 شخص في دبي، وقد تم تحديد الموقعين واستهدافهما بصواريخ وطائرات مسيّرة دقيقة تابعة للقوة الجوفضائية والقوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، ما أسفر عن تكبيدهم خسائر فادحة".

وأضاف المتحدث باسم مقرّ "خاتم الأنبياء": "تعمل سيارات الإسعاف على نقل القتلى والجرحى من القادة والجنود الأميركيين، وعلى ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب)، وقادة الجيش الأميركي أن يدركوا جيدًا أن المنطقة ستتحول إلى مقبرة للجنود الأميركيين، ولن يكون أمامهم خيار سوى الاستسلام لإرادة الشعب البطل والمقاتلين الشجعان في الإسلام".

الكلمات المفتاحية