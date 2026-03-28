كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

استشهاد أيقونة الإعلام الحربي المقاوم علي شعيب والصحافية فاطمة فتوني
2026-03-28 14:29
استُشهد مراسل قناة "المنار" في جنوب لبنان الإعلامي الحاج علي شعيب، إثر غارة للعدو "الإسرائيلي" استهدفت سيارة صحافية في منطقة جزين، ومعه مراسلة قناة "الميادين" فاطمة فتوني، وشقيقها المصوّر محمد فتوني.

وعمل الحاج علي شعيب مراسلًا لقناة "المنار" في جنوب لبنان، حيث غطّى العديد من الأحداث منذ ما قبل تحرير عام 2000، مرورًا بعدوان تموز 2006 وعدوان 2024، وصولًا إلى العدوان الحالي.

كما شارك في تغطية الأحداث في سورية والعراق، ضمن مسيرته الإعلامية الميدانية.

وتميّز شعيب بنقله الوقائع بمهنية ومصداقية، ما جعله من أبرز وجوه الإعلام المقاوم في لبنان والمنطقة.

أما الزميلة فاطمة فتوني، التي عرفتها ميادين الجنوب منذ انطلاق "طوفان الأقصى" 2023، فتميّزت بتغطيتها الميدانية وسط أعنف المعارك القائمة بين المقاومة وجيش الاحتلال.

وقد برز دور فتوني في تقديم تغطية موضوعية دقيقة وشجاعة، نجحت من خلالها في دحض الشائعات التي روجت لدخول قوات الاحتلال الإسرائيلي برياً إلى الخيام مثبتةً خبرة إعلامية واسعة في إدارة الرسالة الإعلامية تحت النار.

