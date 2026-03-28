كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

وزير الصحة: 75 اعتداء "إسرائيليًا على القطاع الصحي.. ونحضر ملفًا لرفعه إلى مجلس الأمن

2026-03-28 17:17
أعلن وزير الصحة، ركان ناصر الدين، أنّ الوزارة "ستحضّر ملفًا قانونيًا كاملًا لرفعه إلى مجلس الوزراء على أن يتم رفعه لاحقًا إلى مجلس الأمن" بشأن الاعتداءات "الإسرائيلية" على القطاع الصحي اللبناني، مؤكّدًا في الوقت نفسه أنّ "العدو لم ولن يلتزم بالقوانين الدولية".

وأكّد ناصر الدين، في مؤتمر صحافي طارئ عقده، السبت 28 آذار/مارس 2026، في مقر الوزارة في بيروت، "استشهاد 51 شخصًا من الكادر الطبي جرّاء العدوان "الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أنّ "العدو "الإسرائيلي" شنَّ 75 اعتداءً على القطاع الصحي، منها 5 اعتداءات اليوم".

وذكَر أنّ "عدد المستشفيات التي إلى الآن تعرَّضت للاعتداء "الإسرائيلي" بلغ 9، وعدد المستشفيات المقفلة بلغ 5"، مضيفًا: "عدد الإسعافات التي إلى الآن تعرَّضت للاعتداء "الإسرائيلي" بلغ 18، والإسعافات المتضرِّرة بلغ 48".

أضاف: "من بين الشهداء 46 مسعفًا توزّعوا بين مختلف الفرق الصحية، وهي: الصليب الأحمر، المديرية العامة للدفاع المدني، كشافة الرسالة، هيئة الإسعاف الشعبي، إسعاف النبطية، والدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية".

وإذ جدّد وزير الصحة "الثقة بالقطاع الصحي اللبناني من مستشفيات وأطباء وممرّضين ومسعفين"، شدّد على أنّ "أفضل أنواع الرد على هذا الاستهداف هو صمودهم".

