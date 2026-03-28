كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العصف المأكول
المقال التالي تحرك تضامني في بيروت دعمًا للسفير الإيراني ورفضًا لقرار وزارة الخارجية

علي وفاطمة… شاهدان وشهيدان
علي وفاطمة… شاهدان وشهيدان

2026-03-28 20:10
101
أكرم بزي - كاتب
27 مقالاً

علي شعيب، حامل الحقيقة ومبلّغها ومراسلها وشاهدها وشهيدها.
لا أعرف لماذا كنت أطمئن كلّما رأيته على شاشة المنار. كنت أشعر بسكينةٍ غريبة، كأنّ حضوره وحده رسالة طمأنينة.
علي لم يكن يبالغ أبدًا، بل كان ينقل الواقع كما هو، يرى فينقل، ويسمع فيشهد، بأسلوبه العفوي وجرأته الصادقة.
كان يقف بثبات، يعطي ظهره للأعداء الصهاينة غير آبهٍ بهم ولا بأرتالهم، مؤمنًا أنّ الأعمار بيد الله، وأنّ الشهادة ليست نهاية، بل انتصار.
كان صوته صادقًا، وموقفه أوضح من أن يُفسَّر، فصار شاهدًا على الحقيقة، حتى ختمها بدمه.
وفاطمة فتوني، أيّها الوجه الذي كان يشبه الضوء، كيف غاب وترك في القلب هذا الفراغ؟
لم تكوني مجرّد صورة، بل كنتِ دفئًا مألوفًا، وابتسامةً تُشبه الأمل في زمنٍ مثقل بالحزن.
في ملامحك صدقٌ نادر، وفي حضورك طمأنينةٌ لا تُصطنع، تدخلين القلوب ببساطة، وتستقرّين فيها كأنّك جزءٌ منها.
كنتِ قريبة كالدعاء، وصادقة كدمعةٍ لا تُرى، لا تتكلّفين، ولا تحتاجين إلى الكثير لتكوني عظيمة في أعين من عرفوك.
رحلتِ، لكنّك لم تغيبي.
تركتِ أثرًا لا يُمحى، وصورةً لا تنطفئ، وصوتًا يبقى حيًّا في الوجدان.
علي وفاطمة، لم تكونا عابرين، ولا يشبهكما الغياب.
أنتما من أولئك الذين يمرّون في حياة الناس، فيصبحون جزءًا منها، ثم يرتقون، فيتحوّلون إلى ذاكرةٍ حيّة لا تموت.
سلامٌ عليكما يوم كنتما بين الناس نورًا وصدقًا،
ويوم ارتقيتما شهيدين،
ويوم تبقيان في القلوب، ما بقي في هذه الأرض وفاء.

نقاط على الحروف منذ 44 دقيقة
نداء إلى بيئة المقاومة: بين خيال التكنولوجيا وحقيقة الميدان
نداء إلى بيئة المقاومة: بين خيال التكنولوجيا وحقيقة الميدان
نقاط على الحروف منذ 23 ساعة
إيران.. فخ العقود الأربعة في وجه قوى الاستكبار
إيران.. فخ العقود الأربعة في وجه قوى الاستكبار
نقاط على الحروف منذ يومين
يوسف رجّي.. دبلوماسية الخزي الموثّق!
يوسف رجّي.. دبلوماسية الخزي الموثّق!
نقاط على الحروف منذ 3 أيام
مقالات مرتبطة
ماذا يخسر العدو عند كل تدمير؟
ماذا يخسر العدو عند كل تدمير؟
لبنان منذ 11 دقيقة
تحرك تضامني في بيروت دعمًا للسفير الإيراني ورفضًا لقرار وزارة الخارجية
تحرك تضامني في بيروت دعمًا للسفير الإيراني ورفضًا لقرار وزارة الخارجية
لبنان منذ 43 دقيقة
علي وفاطمة… شاهدان وشهيدان
علي وفاطمة… شاهدان وشهيدان
نقاط على الحروف منذ 44 دقيقة
إقرار
إقرار "إسرائيلي": حزب الله استعدّ لمواجهة كافة السيناريوهات
عين على العدو منذ ساعة
