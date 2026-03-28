كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

مرقص: نعمل لإتمام ملف شكوى ضد "إسرائيل" بعد قتلها صحافيين 

2026-03-28 21:14
أعلن وزير الإعلام، بول مرقص، أنّ وزارة الإعلام تعمل مع وزارة الخارجية لـ"إتمام ملف الشكوى إلى حيث يلزم في المنابر الدولية، ولا سيَّما مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان و"الصليب الأحمر الدولي" وسواها من المرجعيات الدولية" بشأنّ جرائم العدو "الإسرائيلي" بقتل مراسلة قناة الميادين فاطمة فتوني وشقيقها المصور محمد فتوني ومراسل قناة المنار علي شعيب.

وأوضح مرقص، في مؤتمر صحافي عقده، السبت 28 آذار/مارس 2026، في مقر وزارة الإعلام في بيروت، أنّ "الوزارة قامت بخطوات عملية غير إصدار بيانات الإدانة المتكررة والمناشدة للمجتمع الدولي"، قائًلا: "قمنا بخطوات عملية وسنقوم بخطوات عملية أخرى، نحن نعمل مع وزارة الخارجية والمغتربين، وقد زوَّدنا وزارة الخارجية بما لدينا من معلومات ولوائح حول استهداف الصحافيين في الفترة الأخيرة".

وفيما شدّد مرقص على أنّ "هذه الأفعال (الجرائم "الإسرائيلية") تقع تحت تصنيف جرائم الحرب"، قال: "لن نعتبر أنّ ما جرى ويجري من استهداف متكرِّر ومتعمَّد للصحافيين أمرًا معتادًا ولن نسلّم به"، مشيرًا إلى أنّه "في أول جلسة لمجلس الوزراء المقبل، سيثير موضوع الخيارات القانونية المتاحة أمام لبنان للمضي قُدُمًا في تقديم المراجعات القضائية والقانونية اللازمة".

بالفيديو| استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة "ميرون" بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة
