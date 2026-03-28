أكدت وزارة الخارجية اليمنية، أن التدخل العسكري المباشر من قبل الجمهورية اليمنية يأتي في إطار الحق المشروع لمواجهة العدوان الأميركي، "الإسرائيلي" الغاشم الذي تتعرض له الجمهورية الإسلامية في إيران، وفلسطين وغزة، والعراق، ولبنان تنفيذًا للمخطط الصهيوني الذي يهددُ الأمة ويسعى لإقامة ما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الجديد".

وأكدت وزارة الخارجية، أن هذا الموقف ينطلق من المسؤولية الدينية والأخلاقية تجاه الأمة الإسلامية، وفي إطار الحرص على وقف العدوان الذي يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ويُلقي بظلاله السلبية على الاقتصاد العالمي وممرات التجارة الدولية.

وشددّت على ضرورة تصدي كافة الدول الإسلامية لهذا العدوان وإفشال المخطط الصهيوني الذي يستهدف الجميع، مؤكدة أن العمليات العسكرية تستهدف العدو "الإسرائيلي" والأميركي فقط ولا تستهدف أي دولة ما لم تنخرط في هذا العدوان.

وعبرت وزارة الخارجية عن الاستعداد للتنسيق مع جميع الدول العربية والإسلامية لتجنب أي سوء فهم والتعامل مع أي تطورات قد تحصل في المستقبل.

