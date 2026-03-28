الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
المقال التالي النائب الموسوي: المقاومة خيار وطني لحفظ السيادة.. والكلمة سلاحٌ موازٍ للميدان

الخارجية اليمنية: التدخل العسكري حق مشروع لمواجهة العدوان الأميركي "الإسرائيلي"

2026-03-28 21:34
46

أكدت وزارة الخارجية اليمنية، أن التدخل العسكري المباشر من قبل الجمهورية اليمنية يأتي في إطار الحق المشروع لمواجهة العدوان الأميركي، "الإسرائيلي" الغاشم الذي تتعرض له الجمهورية الإسلامية في إيران، وفلسطين وغزة، والعراق، ولبنان تنفيذًا للمخطط الصهيوني الذي يهددُ الأمة ويسعى لإقامة ما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الجديد".

وأكدت وزارة الخارجية، أن هذا الموقف ينطلق من المسؤولية الدينية والأخلاقية تجاه الأمة الإسلامية، وفي إطار الحرص على وقف العدوان الذي يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ويُلقي بظلاله السلبية على الاقتصاد العالمي وممرات التجارة الدولية.

وشددّت على ضرورة تصدي كافة الدول الإسلامية لهذا العدوان وإفشال المخطط الصهيوني الذي يستهدف الجميع، مؤكدة أن العمليات العسكرية تستهدف العدو "الإسرائيلي" والأميركي فقط ولا تستهدف أي دولة ما لم تنخرط في هذا العدوان.

وعبرت وزارة الخارجية عن الاستعداد للتنسيق مع جميع الدول العربية والإسلامية لتجنب أي سوء فهم والتعامل مع أي تطورات قد تحصل في المستقبل.

الكلمات المفتاحية
ايران العدوان الإسرائيلي وزارة الخارجية اليمنية العدوان الأميركي المنطقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة