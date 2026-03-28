أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء السبت 28 آذار/مارس 2026، عن تنفيذها "العملية العسكرية الثانية في "معركة الجهاد المقدسِ"، وذلك بدفعة من الصواريخِ المجنَّحة والطائرات المُسيَّرة التي استهدفتْ عددًا من الأهداف الحيوية والعسكرية للعدو الصهيوني في جنوب فلسطين المحتلة".

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان متلفز: "إنّ هذه العملية تزامنت مع العمليات العسكرية التي ينفّذها الإخوة المجاهدون في إيران وحزب الله في لبنان"، مؤكّدًا أنّ "العملية حقّقت أهدافَها بنجاحٍ".

وجدّد تأكيد القوات اليمنية على "استمرار تنفيذ العمليات العسكرية خلال الأيام المقبلة حتى يتوقَّف العدو المجرم عن اعتداءاته وعدوانه".

كما أشار إلى أنّ عمليات القوات اليمنية تأتي "في إطارِ الواجبات الدينية والأخلاقية والإنسانية اتجاه أحرارِ الأمة في جبهات الجهاد والمقاومة، وردًّا على جرائم العدو بحق أبناء الأمة وشعوبِها وبلدانِها".

