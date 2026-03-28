كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تستهدف بالصواريخ والمُسيّرات أهدافًا حيوية وعسكرية صهيونية
عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تستهدف بالصواريخ والمُسيّرات أهدافًا حيوية وعسكرية صهيونية

2026-03-28 22:41
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء السبت 28 آذار/مارس 2026، عن تنفيذها "العملية العسكرية الثانية في "معركة الجهاد المقدسِ"، وذلك بدفعة من الصواريخِ المجنَّحة والطائرات المُسيَّرة التي استهدفتْ عددًا من الأهداف الحيوية والعسكرية للعدو الصهيوني في جنوب فلسطين المحتلة".

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان متلفز: "إنّ هذه العملية تزامنت مع العمليات العسكرية التي ينفّذها الإخوة المجاهدون في إيران وحزب الله في لبنان"، مؤكّدًا أنّ "العملية حقّقت أهدافَها بنجاحٍ".

وجدّد تأكيد القوات اليمنية على "استمرار تنفيذ العمليات العسكرية خلال الأيام المقبلة حتى يتوقَّف العدو المجرم عن اعتداءاته وعدوانه".

كما أشار إلى أنّ عمليات القوات اليمنية تأتي "في إطارِ الواجبات الدينية والأخلاقية والإنسانية اتجاه أحرارِ الأمة في جبهات الجهاد والمقاومة، وردًّا على جرائم العدو بحق أبناء الأمة وشعوبِها وبلدانِها".

انتفاضة الشارع الأميركي.. ملايين المتظاهرين يرفضون سياسات ترامب تحت شعار
القوات المسلحة اليمنية تستهدف بالصواريخ والمُسيّرات أهدافًا حيوية وعسكرية صهيونية
القوات المسلحة اليمنية تستهدف بالصواريخ والمُسيّرات أهدافًا حيوية وعسكرية صهيونية
عربي ودولي منذ ساعة
القوات المسلحة اليمنية تستهدف بالصواريخ والمُسيّرات أهدافًا حيوية وعسكرية صهيونية
القوات المسلحة اليمنية تستهدف بالصواريخ والمُسيّرات أهدافًا حيوية وعسكرية صهيونية
عربي ودولي منذ ساعة
