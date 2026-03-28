Your browser does not support the video tag.



شهدت كبريات المدن الأميركية، ومنها بوسطن ونيويورك وشيكاغو وفيلادلفيا وأتلانتا وسان فرانسيسكو، خروج ملايين المتظاهرين في واحدة من أضخم الاحتجاجات في تاريخ الولايات المتحدة ضد الحكومة، حيث رفع المحتجون شعار "لا للملوك" للتعبير عن رفضهم لسياسات إدارة دونالد ترامب وتوجهاتها السلطوية.

وتأتي هذه التحركات الشعبية الواسعة لتشمل عشرات المدن الأخرى بالتوقيت المحلي، في انعكاس لحالة الانقسام الحاد والغليان الداخلي الذي تعيشه البلاد، حيث يسعى المتظاهرون من خلال هذه المسيرات المليونية إلى توجيه رسالة قوية ترفض تجاوز الصلاحيات الدستورية والمطالبة بحماية النظام الديمقراطي من أي نزعات تفرد بالقرار.

