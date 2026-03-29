العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
02:23 |وكالة الأنباء البحرينية: شركة "آلبا" للألمنيوم أعلنت أن منشآتها استُهدفت في هجوم إيراني يوم السبت
02:05 |بوليتيكو: يقول حلفاء الولايات المتحدة إن تصريحات ترامب بشأن إيران متناقضة و"ليس لدينا أدنى فكرة عما يحاول فعله"
01:46 |حرس الثورة في إيران: مصنعا "إمال" في الإمارات و"آلبا" في البحرين يلعبان دورًا فعالًا في إنتاج الصناعات العسكرية للجيش الأميركي الإرهابي
01:46 |حرس الثورة في إيران: ستُوجَّه ضربة قاضية تتجاوز أي مستوى من العدوان إلى البنية العسكرية والاقتصادية للأعداء
01:44 |حرس الثورة في إيران: استهداف مؤسستين تابعتين للصناعات العسكرية والفضائية الأميركية في المنطقة وهما مصنع ألمنيوم (إمال) في الإمارات ومصنع آلبا للألمنيوم في البحرين
01:20 |الغارديان: في حال استمرار الحرب على إيران بريطانيا على بعد "أسابيع قليلة" من نقص الأدوية وفقًا لخبراء
01:11 |حرس الثورة في إيران: نوصي جميع الموظفين والأساتذة والطلاب في الجامعات الأميركية في المنطقة وسكان المناطق المحيطة بها بالابتعاد عنها
01:07 |حرس الثورة في إيران: بعد استهداف الجامعات الإيرانية ستكون الجامعات "الإسرائيلية" والأميركية هدفًا مشروعًا
01:06 |السيناتور الأميركي بيرني ساندرز: مهما اختلف الأميركيون في أي شيء فإنهم متحدون بشأن إنهاء الحرب مع إيران