كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
2026-03-29 01:03
38
02:31 |
إطلاق صفارات الإنذار ودوي انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد
02:31 |
سماع دوي انفجار في محيط منطقة الكرادة ببغداد
02:23 |
وقوع عدة انفجارات في البحرين والكويت
02:23 |
وكالة الأنباء البحرينية: شركة "آلبا" للألمنيوم أعلنت أن منشآتها استُهدفت في هجوم إيراني يوم السبت
02:19 |
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة
02:05 |
بوليتيكو: يقول حلفاء الولايات المتحدة إن تصريحات ترامب بشأن إيران متناقضة و"ليس لدينا أدنى فكرة عما يحاول فعله"
02:04 |
انفجارات قوية في مناطق "الوسط" في كيان الاحتلال
02:02 |
"الجبهة الداخلية الإسرائيلية": إطلاق صفارات الإنذار في ديمونة ومحيطها جنوبي "إسرائيل"
01:58 |
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة والبحر الميت
01:57 |
التلفزيون الإيراني: بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية باتجاه جنوب فلسطين المحتلة
01:54 |
صواريخ إنشطارية تشق طريقها من إيران باتجاه جنوب فلسطين المحتلة
01:46 |
حرس الثورة في إيران: مصنعا "إمال" في الإمارات و"آلبا" في البحرين يلعبان دورًا فعالًا في إنتاج الصناعات العسكرية للجيش الأميركي الإرهابي
01:46 |
حرس الثورة في إيران: ستُوجَّه ضربة قاضية تتجاوز أي مستوى من العدوان إلى البنية العسكرية والاقتصادية للأعداء
01:45 |
حرس الثورة في إيران: مصنع (إمال) في الإمارات يضم أطول خط إنتاج للألمنيوم في العالم
01:44 |
حرس الثورة في إيران: استهداف مؤسستين تابعتين للصناعات العسكرية والفضائية الأميركية في المنطقة وهما مصنع ألمنيوم (إمال) في الإمارات ومصنع آلبا للألمنيوم في البحرين
01:33 |
مجلة الإيكونوميست: حققت إيران ميزة استراتيجية كبيرة بإغلاق مضيق هرمز
01:25 |
صحيفة وول ستريت جورنال: حرب ترامب الإعلامية لم تعد تؤثر على الأسواق
01:20 |
الغارديان: في حال استمرار الحرب على إيران بريطانيا على بعد "أسابيع قليلة" من نقص الأدوية وفقًا لخبراء
01:11 |
حرس الثورة في إيران: نوصي جميع الموظفين والأساتذة والطلاب في الجامعات الأميركية في المنطقة وسكان المناطق المحيطة بها بالابتعاد عنها
01:07 |
حرس الثورة في إيران: بعد استهداف الجامعات الإيرانية ستكون الجامعات "الإسرائيلية" والأميركية هدفًا مشروعًا
01:06 |
السيناتور الأميركي بيرني ساندرز: مهما اختلف الأميركيون في أي شيء فإنهم متحدون بشأن إنهاء الحرب مع إيران
الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
