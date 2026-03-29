نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في العراق مقاطع فيديو توثق عمليات استهداف قواعد الاحتلال الأميركي في المنطقة بواسطة الطائرات المسيّرة، حيث أظهرت المشاهد لحظات إطلاق المسيّرات الانتحارية وانطلاقها نحو أهدافها المحددة، في إطار استمرار العمليات العسكرية الرامية للضغط على الاحتلال العسكري الأميركي وتكبيده خسائر ميدانية وتقنية.

وتأتي هذه المقاطع لتعزز البيانات العسكرية الصادرة عن المقاومة، والتي تؤكد قدرة الطائرات المسيّرة على اختراق المنظومات الدفاعية المنهكة في القواعد المستهدفة، وتحقيق إصابات مباشرة في المنشآت الحيوية ومراكز القيادة والسيطرة، مما يعمق حالة الإرباك في صفوف القوات الأميركية التي تواجه استنزافًا مستمرًا في مخزونات صواريخ الاعتراض والقدرات الدفاعية الجوية.

