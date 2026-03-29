كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

استهداف "إيمال" و"آلبا".. طهران تضرب عصب الصناعات الأميركية في الإمارات والبحرين

2026-03-29 02:13
ردًا على استهداف بنيتها التحتية.. إيران تستهدف مصنعي "إيمال" و"آلبا" في الإمارات والبحرين
22

 أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ عملية عسكرية جوية وبحرية مشتركة، استهدفت منشأتين صناعيتين كبيرتين في المنطقة، هما مصنع "إمال" للألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصنع "آلبا" للألمنيوم في البحرين، وذلك باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، ردًّا على "العمل الخبيث الذي استهدف البنية التحتية الصناعية الإيرانية انطلاقًا من دول الحدود الجنوبية للخليج".

وأوضح بيان الحرس الثوري أن هذين المصنعين يساهمان بشكل فعال في دعم الصناعات العسكرية والفضائية التابعة للجيش الأميركي، مشيرًا إلى أن مصنع "إمال" يضم أطول خط إنتاج للألمنيوم في العالم بطاقة تبلغ 1.3 مليون طن، في حين تساهم وتستثمر شركات أميركية في مصنع "آلبا"، مما يجعلهما جزءًا من المنظومة اللوجستية للقوات الأميركية في المنطقة.

وشدد البيان على أن العقيدة العسكرية الإيرانية في الرد على التهديدات والاعتداءات لن تقتصر على مبدأ "العين بالعين"، بل ستتجاوز ذلك لتوجيه ضربات قاضية تستهدف البنية العسكرية والاقتصادية للأعداء بمستويات تفوق حجم العدوان الأصلي، مؤكدًا فرض السيطرة والقدرة على ملاحقة هذه الأهداف الحيوية.

