كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عربي ودولي

متظاهرو "لا للملك" في أميركا: كيف تطلبون 200 مليار دولار للحرب وتجوعون أطفالنا؟

2026-03-29 02:59
الشارع الأميركي يثور ضد التمويل العسكري الملياري على حساب الغذاء والصحة!
خلال الاحتجاجات العارمة التي تشهدها الولايات المتحدة تحت شعار "لا للملك"، عبّر أحد المتظاهرين عن سخطه الشديد إزاء المفارقة الصارخة في توزيع الميزانية الحكومية، مؤكدًا أنه "لا توجد أموال لتأمين معيشة الناس، لكنها متوفرة للحرب!".

وأشار المحتج بغضب إلى غياب التمويل اللازم لتمديد قانون الرعاية الصحية، أو لإطعام الأطفال، أو لدعم برنامج المساعدة الغذائية التكميلية المعروف بـ "SNAP"، متسائلًا باستنكار عن كيفية قدرة الإدارة على تمويل الحروب وطلب مبلغ إضافي ضخم يصل إلى 200 مليار دولار لهذا الغرض، في حين تئن البرامج الاجتماعية والغذائية الأساسية للمواطنين من نقص التمويل.

وتعكس هذه الصرخة الشعبية تنامي الوعي والرفض في الشارع الأميركي لسياسة تقديم الدعم العسكري والحروب الخارجية على حساب الأمن الغذائي والصحي والاجتماعي للمواطنين، مما يزيد من حجم الضغط الشعبي المتراكم ضد سياسات الإدارة الحالية في كبريات المدن.

متظاهرو
متظاهرو "لا للملك" في أميركا: كيف تطلبون 200 مليار دولار للحرب وتجوعون أطفالنا؟
توثيق بالفيديو.. المقاومة العراقية تبث مشاهد لاستهداف القواعد الأميركية بالمسيّرات 
متظاهرو
متظاهرو "لا للملك" في أميركا: كيف تطلبون 200 مليار دولار للحرب وتجوعون أطفالنا؟
مظاهرات نيويورك.. محتج أميركي يقطع البث المباشر هاتفًا "نتنياهو مجرم حرب"
توثيق بالفيديو.. المقاومة العراقية تبث مشاهد لاستهداف القواعد الأميركية بالمسيّرات 
انتفاضة الشارع الأميركي.. ملايين المتظاهرين يرفضون سياسات ترامب تحت شعار "لا للملوك"
