خلال الاحتجاجات العارمة التي تشهدها الولايات المتحدة تحت شعار "لا للملك"، عبّر أحد المتظاهرين عن سخطه الشديد إزاء المفارقة الصارخة في توزيع الميزانية الحكومية، مؤكدًا أنه "لا توجد أموال لتأمين معيشة الناس، لكنها متوفرة للحرب!".

وأشار المحتج بغضب إلى غياب التمويل اللازم لتمديد قانون الرعاية الصحية، أو لإطعام الأطفال، أو لدعم برنامج المساعدة الغذائية التكميلية المعروف بـ "SNAP"، متسائلًا باستنكار عن كيفية قدرة الإدارة على تمويل الحروب وطلب مبلغ إضافي ضخم يصل إلى 200 مليار دولار لهذا الغرض، في حين تئن البرامج الاجتماعية والغذائية الأساسية للمواطنين من نقص التمويل.

وتعكس هذه الصرخة الشعبية تنامي الوعي والرفض في الشارع الأميركي لسياسة تقديم الدعم العسكري والحروب الخارجية على حساب الأمن الغذائي والصحي والاجتماعي للمواطنين، مما يزيد من حجم الضغط الشعبي المتراكم ضد سياسات الإدارة الحالية في كبريات المدن.

الكلمات المفتاحية