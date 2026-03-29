حملت لافتة رُفعت خلال الاحتجاجات الحاشدة المعارضة لسياسات إدارة ترامب في الولايات المتحدة رسالة تهكمية لاقت تفاعلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية، حيث تضمنت اللافتة سؤالًا وإجابة كُتبا بخط اليد للربط بين الماضي والحاضر بأسلوب ساخر.

وجاء في نص اللافتة تساؤل عن الفرق بين فيتنام وإيران، لتأتي الإجابة بأن ترامب كانت لديه خطة للخروج من فيتنام، في إشارة واضحة إلى التقارير التاريخية التي تحدثت عن حصوله على إعفاءات طبية متكررة من التجنيد الإلزامي إبان حرب فيتنام، مما مكنه من عدم المشاركة فيها.

وتسعى هذه المفارقة الساخرة التي تداولها المحتجون إلى إيصال فكرة مفادها أن غياب التخطيط أو التهرب من المسؤولية في الماضي يتكرر اليوم في إدارة الملفات العسكرية الحالية، مما يترك البلاد دون استراتيجية واضحة للخروج من الأزمات والحروب الخارجية المشتعلة.

الكلمات المفتاحية