أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أن مجاهديها نفذوا خلال الـ24 ساعة الماضية 41 عملية جهادية استهدفت قواعد لقوات الاحتلال الأميركي داخل العراق وفي المنطقة، مستخدمة عشرات المُسيّرات والصواريخ.

وجاءت عمليات المقاومة الإسلامية في العراق، ترجمة عملية للوعيد الذي أطلقه المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقية، أبو مجاهد العساف في بيان، بمواصلة استهداف المواقع والمصالح الأميركية في العراق.

وأكد أن الحرب مع "العدو الأميركي" لن تنتهي إلا بشروط المقاومة، وفي مقدمتها عدم المساس بالمجاهدين في العراق، متوعدًا بمواصلة الرد على جرائم الاحتلال الأميركي داخل المؤسسات العامة والخاصة.



