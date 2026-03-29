امتدت آلاف المظاهرات المنظمة في أنحاء الولايات المتحدة، احتجاجًا على العدوان الأميركي الصهيوني المشترك على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنديدًا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وسياسته الهوجاء على المستويين الداخلي والخارجي، وكانت مينيسوتا مركزًا للاحتجاجات بعد حملة قمعية عنيفة ضد الهجرة.

وجاء في تقرير لصحيفة " نيويورك تايمز" الأميركية حول المسيرات الاحتجاجية: "في المدن التوأم، احتشد آلاف الأشخاص أمام مبنى الكابيتول، مُستحضرين ذكرى رينيه غود وأليكس بريتي. وتجمّع المئات في تقاطعات بورتلاند، أوريغون، مدفوعين بما وصفه أحد المتظاهرين بـ"أزمة وطنية" "تصاعدت إلى مستوى آخر تمامًا". وفي ليتل روك، أركنساس، حيث سار أكثر من 2000 شخص عبر نهر أركنساس، رفعت إحدى النساء لافتة كُتب عليها "الحمقى يحكمون أميركا".

امتلأت الشوارع والساحات العامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بالمتظاهرين يوم السبت في آلاف المسيرات، وهي الثالثة في سلسلة من المظاهرات غير المنسقة على مستوى البلاد تحت شعار "لا للملوك".

جاؤوا للتنديد بالرئيس ترامب ومعظم أجندته لولايته الثانية، رافعين لافتات وهاتفين بشعارات حول قضايا من بينها الترحيل الجماعي، والقيود المفروضة على التصويت، والاعتداءات على التنوع، وقضيتين برزتا فجأة: الحرب في إيران وارتفاع أسعار الوقود الناتج عنها.

قال جون مويس، أحد سكان مينيابوليس، مرتديًا زيًا ضخمًا يشبه دمية المغني برينس، أحد رموز المدينة: "الأسعار ترتفع، ونشعر وكأننا لم نعد قادرين على تحمل تكاليف المعيشة".

وأضاف السيد مويس، الذي وصف نفسه بأنه مستقل يميل إلى الحزب الديمقراطي: "هذه إحدى الطرق التي نعبر بها عن استيائنا".

امتدت المسيرات والمظاهرات عبر البلاد، من شمال الدائرة القطبية الشمالية (كوتزيبو، ألاسكا: عدد سكانها 3000 نسمة) إلى المناطق الاستوائية، حيث نظمت بورتوريكو فعاليات متعددة. كما نُظمت 39 مسيرة دولية تحت شعار "لا للملوك"، وفقًا للمنظّمين.



