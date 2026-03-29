أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران في بيان، أن القوات البحرية وقوات الجو - فضائية التابعة له استهدفت عدة صناعات ثقيلة تابعة للعدو الأمريكي والصهيوني، خلال موجة جديدة من عمليات "الوعد الصادق 4".

وجاء في البيان الصادر عن حرس الثورة الإسلامية، أن "العدو الأميركي – الصهيوني حاول من جديد وبدناءة أمس، استهداف الصناعات غير العسكرية في إيران وذلك بعد فشله في مواجهة المقاتلين الشجعان على الأرض والبحر.

وأضاف البيان: "وفاءً لصمود الشعب الإيراني ووحدتهم المقدسة، ودفاعًا عن عزّة وكرامة إيران الإسلامية، وعرفانًا بتضحيات شهداء الصناعات الوطنية وجميع الصناعيين والمنتجين في البلاد، نفذ المقاتلون الشجعان لدى القوات البحرية وقوات الجو - فضائية التابعة للحرس الثوري، خلال موجة متواصلة من عمليات "الوعد الصادق 4" بالرمز المبارك "يا رسول الله (ص)"، نفذوا سلسلة من العمليات الصاروخية والطائرات المُسيّرة استهدفت بعض الصناعات الثقيلة التابعة للعدو الصهيوني المعتدي في الأراضي المحتلة ونقاط أخرى، وتم تدمير جزء منها".

وتابع البيان: "تزامنا مع هذه العملية الواسعة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، حاول سلاح الجو للعدو استهداف منصات الإطلاق التابعة للحرس الثوري عبر تسيير مقاتلات ومحلقات، إلا أن دفاعات الحرس الجوية أسقطت طائرة استراتيجية مُسيّرة من طراز MQ9 أمريكية في سماء شيراز (مركز محافظة فارس/ جنوب البلاد)، كما تم استهداف مقاتلة أميركية من طراز F16 جنوبي محافظة فارس، وتدميرها قبل وصولها إلى أحد مطارات المملكة العربية السعودية، حيث اعترفت القيادة المركزية الأميركية بهذه الضربة والأضرار التي لحقت بالمقاتلة".

وختم حرس الثورة الإسلامية بيانه بالقول: "لقد حذرنا القادة السذّج في أميركا من أن أي هجوم على الأهداف الصناعية سيقابل برد مناسب؛ حيث كان هذا الهجوم مجرد تحذير، وفي حال تكرر استهداف الصناعات الايرانية، فإن ردنا القادم سيكون أبعد مما تتصورون".



