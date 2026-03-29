أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، أن قواته استهدفت اليوم الأحد منشأتين مرتبطتين بالصناعات العسكرية والفضائية الأميركية في الإمارات، والبحرين، وذلك بضربات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، ردًا على استهداف البنى التحتية الصناعية في إيران.

وقالت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في بيان: "في أعقاب استهداف العدو البنى التحتية الصناعية لبلادنا من منطلق دول الضفة الجنوبية للخليج، نفّذ مقاتلو القوة الجوفضائية والقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية عملية مركبة وموجّهة، استهدفت منشأتين مرتبطتين بالصناعات العسكرية والفضائية الأميركية في المنطقة، وهما مصنع «إيمال» (EMAL) للألمنيوم في الإمارات، ومصنع «ألبا» (ALBA) للألمنيوم في البحرين، وذلك بضربات صاروخية وبالطائرات المسيّرة".

وأوضح البيان أن مصنع «إيمال» يمتلك أطول خط إنتاج للألمنيوم في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 1.3 مليون طن، كما أن مصنع «ألبا»، الذي يضم استثمارات ومساهمات لشركات أميركية، يلعب دورًا مؤثرًا في تزويد الصناعات العسكرية للجيش الأميركي".

وأكد حرس الثورة الإسلامية في بيانه أن "رد إيران على تهديدات واعتداءات الأعداء سوف لن يقتصر بعد الآن على قاعدة "العين بالعين"، بل سيكون أشدّ وأقسى، بحيث يتم توجيه ضربات أكثر إيلامًا للبنية العسكرية والاقتصادية للأعداء، بما يتجاوز مستوى أي اعتداء".



