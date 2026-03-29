يواصل جيش الاحتلال الصهيوني خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مرتكبًا مزيدًا من الاعتداءات الجوية والبرية في مناطق متفرقة من القطاع، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال شن فجر اليوم الأحد 29 آذار/مارس 2026 غارة على مواصي خان يونس في جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين.

وذكرت المصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت نقطة تابعة للشرطة الفلسطينية في منطقة المواصي، ما أدى إلى استشهاد 3 من عناصر الشرطة، و3 مدنيين، بالإضافة إلى إصابة آخرين.

وأفادت المصادر بأن الشهداء هم: رأفت خميس أبو ماشى، محمد كمال شيخ العيد، شكري سرحان الصوفي، أشرف ارميلات، سامر هلال الفسيس، وعبد الرحمن عوني عبد المحسن.

وفي وقت سابق استشهد الشاب أحمد فايز أبو ريدة من نازحي بلدة خزاعة شرق خان يونس، وأصيب مواطن آخر إثر غارة جوية "إسرائيلية" قرب مفترق دوار بني سهيلا شرقي المدينة.

وكان شقيقان استُشهدا أمس، وأُصيب عدد آخر بجروح، بينها إصابات خطيرة، برصاص قوات الاحتلال، في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الشقيقين فهمي وسائد عمر قدوم برصاص قوات الاحتلال شرق المدينة، وأصيب آخرون جراء إطلاق آليات الاحتلال النار على منازل المواطنين في منطقة الشمعة بالبلدة القديمة.

وأصيب مواطن برصاص الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة، فيما ألقت طائرة مُسيّرة "إسرائيلية" من نوع "كواد كوبتر" قنابل استهدفت الحي الواقع شرق غزة.

وبالتزامن، شنّت قوات الاحتلال قصفًا مدفعيًا، وأطلقت نيران دباباتها، مستهدفة المناطق الشرقية لأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح في المدينة.

ووفق شهود؛ فإن الطيران المروحي والدبابات "الإسرائيلية" أطلقت النار، بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شرقي وجنوبي مدينة خان يونس.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى أكثر من 72,276 شهيدًا و171,982 إصابة.

وارتفعت حصيلة الشهداء الذين ارتقوا منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 701 شهيد، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات الـ1,889، في حين بلغ عدد جثامين الشهداء التي تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشالها 756 جثمانًا.



