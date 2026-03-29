سمحت الرقابة العسكرية في الكيان الصهيوني بالكشف عن مصرع جندي في جيش الاحتلال وإصابة آخرين بجروح في اشتباكات مع المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان.

وتحت عنوان "سُمح بالنشر"، أوضحت القناة الـ12 العبرية أن "الجندي القتيل هو برتبة رقيب ويدعى "موشيه يتسحاق هاكوهين كاتس"، قُتل في معركة في جنوب لبنان، وهو مقاتل في لواء المظليين في الجيش "الإسرائيلي" يبلغ من العمر 22 عامًا من نيو هيفن، كونيتيكت في الولايات المتحدة الأميركية".

أضافت القناة العبرية: "في الحادث الذي قُتل فيه الرقيب كاتس، أُصيب ثلاثة جنود آخرين من الجيش "الإسرائيلي" بجروح متوسطة".

وكشفت القناة الـ12 العبرية عن أن أحد الجرحى الثلاثة في الحادث هو ضابط برتبة مقدم من وحدة "ياهالوم".

وتابعة القناة الصهيونية تقول: "خلال العملية، أطلق عناصر حزب الله النار بكثافة على القوة، مما أسفر عن مقتل كاتس، وإصابة الجنود الآخرين".

بدورها تحدثت القناة الـ15 العبرية عن الحادث وقالت: إن "حزب الله أطلق صاروخًا سقط وسط القوة الراجلة "الإسرائيلية" بشكل مباشر فقُتل الجندي كاتس وأُصيب باقي العناصر بجروح".

ونشر والد الجندي القتيل صورة له مع ابنه القتيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي يكتب تحتها يقول: "هذه مأساة لا توصف، قلبي منفطر والجراح حقيقية".

من جهتها كشت صحيفة "معاريف" العبرية عن أنه "بعد وقت قصير (من عملية المقاومة الإسلامية التي أدت إلى مقتل الجندي كاتس) وقعت حادثة أخرى، حيث تعرضت قوة من الكتيبة 82 في تلال "راميم" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لإطلاق صاروخ مضاد للدروع، ما أدى إلى إصابة خمسة جنود في هذا الحدث، بعضهم بجروح خطيرة".



