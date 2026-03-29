11 شهيدًا في قصف وإطلاق نار على قطاع غزة خلال 24 ساعة

2026-03-29 11:11
في اليوم الـ171 من اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، استشهد طفل فلسطيني اليوم الأحد 29 آذار/مارس 2026، بنيران الجيش "الإسرائيلي" على دوار بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية إن الطفل "مقبل محمد مقبل بربخ" (15 عامًا) وصل إلى مستشفى ناصر الطبي جثة هامدة نتيجة إطلاق الجيش "الإسرائيلي" النار عليه عند دوار بني سهيلا.

واستشهد ٧ فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف "إسرائيلي" استهدف فجر اليوم الأحد حاجزًا للشرطة الفلسطينية في مدينة خان يونس، والشهداء هم 3 عناصر شرطة، و4 مدنيين.

وكان الجيش "الإسرائيلي" استهدف أمس السبت سيارة مدنية قرب دوار بني سهيلا ما أسفر عن استشهاد المواطن "أحمد فايز سالم أبو ريدة" وإصابة آخر بجروح.

وفي غزة استشهد شقيقان من عائلة قدوم خلال قصف "إسرائيلي" استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ونسفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مباني سكنية في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء 692، إضافة إلى 1895 مصابًا، بينما انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين 756 شهيدًا وفق وزارة الصحة في غزة.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغ 72268 شهيدًا والمصابين 171995 جريحًا.
 

