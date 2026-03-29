كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

صحيفة "معاريف" العبرية: الجيش "الإسرائيل"ي يمرّ حاليًا بوضع حرج للغاية في الشمال 

2026-03-29 11:50
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن وضع مزرٍ يعانيه جيش العدوان الصهيوني في المواجهات الدائرة مع رجال المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان وفي شمال فلسطين المحتلة، واصفة الوضع في الجنوب اللبناني بأنه "مقلق للغاية"، مؤكدة أن "الجيش "الإسرائيلي" يمرّ حاليًا بوضع حرج للغاية في الشمال".

وكتب المحلل العسكري لصحيفة "معاريف" العبرية آفي أشكينازي يوقل: "الوضع في جنوب لبنان مقلق للغاية. فقد روى "مزارع" في الجليل الغربي (شمال فلسطين المحتلة) أمس أن منزله يقع على بُعد أمتار قليلة من الحدود مع لبنان، وأن الجيش "الإسرائيلي" يعمل بشكل غير اعتيادي في الشمال". 

أضاف: "ووفق شهادة "المزارع" الصهيوني والعديد من الشهادات الأخرى، تتضح الصورة التالية: قام الجيش "الإسرائيلي" بحشد عشرات الآلاف من المقاتلين في لبنان وفي الشمال. وفي معظم المناطق التي دخل إليها، سيطر على نقاط تمركز ميدانية ثم توقف". 

وأشار أشكينازي إلى أن "الحديث يجري عن مسافات تتراوح بين بضع مئات من الأمتار إلى بضعة كيلومترات قليلة من الحدود".

وقال أشكينازي: "يشن حزب الله هجومًا كثيفًا بقذائف مضادة للدبابات على القوات "الإسرائيلية" جنوب لبنان.. يمرّ الجيش "الإسرائيلي" حاليًا بوضع حرج للغاية في الشمال، وقد ازداد عدد القتلى والجرحى خلال عطلة نهاية الأسبوع في صفوف الجيش، ومعظمهم جراء نيران القذائف المضادة للدبابات".

أضاف المحلل العسكري لصحيفة "معاريف" العبرية يقول: "توغلت "إسرائيل" مجددًا في جنوب لبنان بقوة مفرطة ودون أي تخطيط سياسي، متجاهلةً أي استراتيجية للمرحلة التالية". 

وختم أشكينازي يقول: "لقد بدأت ملامح هذا التوغل تتضح في نهاية الأسبوع عندما توقفت القوات "الإسرائيلية" عند الخطوط الأمامية وتعرضت لإطلاق نار من جانب حزب الله، والحقيقة أن هذه النيران أثرت أيضًا على سكان الشمال (الفلسطيني المحتل)".

الرقابة العسكرية
الرقابة العسكرية "الإسرائيلية" تسمح بالنشر: مصرح جندي وإصابة آخرين بجنوب لبنان
عين على العدو منذ 3 ساعات
احتجاجات
احتجاجات "إسرائيلية" واسعة ضد الحرب.. شرطة الاحتلال تلجأ إلى القمع والاعتقالات 
عين على العدو منذ 4 ساعات
إقرار
إقرار "إسرائيلي": حزب الله استعدّ لمواجهة كافة السيناريوهات
عين على العدو منذ 16 ساعة
مقالات مرتبطة
على خلفية الحرب على إيران.. الاحتلال
على خلفية الحرب على إيران.. الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل إغلاق المسجد الأقصى
فلسطين منذ ساعة
عراقجي معزيًا باستشهاد الصحفيين اللبنانيين: فاجعة وناقوس خطر جدي
عراقجي معزيًا باستشهاد الصحفيين اللبنانيين: فاجعة وناقوس خطر جدي
إيران منذ ساعة
11 شهيدًا في قصف وإطلاق نار على قطاع غزة خلال 24 ساعة
11 شهيدًا في قصف وإطلاق نار على قطاع غزة خلال 24 ساعة
فلسطين منذ ساعتين
