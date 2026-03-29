كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الموجة 86 من عملية «الوعد الصادق 4»: حرس الثورة يقصف أهدافًا أميركية وصهيونية
2026-03-29 13:55
أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية بدء الموجة 86 من عملية «الوعد الصادق 4» منذ فجر يوم الأحد، تحت شعار «يا إله العالمين». وأُهديت العملية إلى الصحفيين الشهداء علي شعيب، محمد فتوني، فاطمة فتوني، وإلى شهداء الأرمن والمسيحيين في «الدفاع المقدس» والحرب الحالية، وذلك ضد أهداف أميركية وصهيونية في المنطقة.

في المرحلة الأولى، استهدفت العملية البنى التحتية للعمليات الجوية والطائرات المسيّرة ومستودعات الأسلحة في القواعد الأميركية في فيكتوريا، وعريفجان، والخرج، بواسطة ضربات صاروخية وطائرات مسيرة.

وفي المرحلة التالية، طالت الضربات مواقع اختباء قوات الجيش الأميركي و«الكيان الصهيوني» وحزب «كومله» في مناطق متعددة، منها آراد، والنقب، و"تل أبيب"، وأربيل، إضافة إلى الأسطول البحري الخامس وقاعدة الظفرة، وفق ما أعلن الحرس.

وأظهرت المنطقة المستهدفة انتشار أعمدة الدخان والانفجارات، مع صور لحطام الطائرات الأميركية المدمرة التي تُقدّر بملايين الدولارات، فيما أحبطت الهجمات محاولات مسؤولي وإعلام الدول الحليفة للولايات المتحدة طمس آثار الضربات الإيرانية.

وختم البيان بالقول: «وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم».

