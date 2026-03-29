علمت "الديار" أن إدارة الجامعة الأميركية في بيروت بدأت باتخاذ تدابير استثنائية بعد التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط عقب الغارات الجوية الإسرائيلية "الأميركية" التي طالت مؤسستين جامعيتين في طهران.

وعلم في هذا السياق، ان إدارة الجامعة طلبت من كافة الموظفين الإداريين والعاملين بضرورة عدم الحضور الى مبنى الجامعة، والمباشرة يوم الاحد بإخلاء المكاتب من المعدات المهمة والأساسية والعمل من المنازل.. وتم التواصل مع الأجهزة الأمنية لتنسيق الإجراءات، واقفال أبواب الجامعة الى اجل غير مسمى.

ووفق مصادر مطلعة، بدأت جهات رسمية عليا اتصالات مع الجانب الإيراني في محاولة لتحييد الجامعة الأميركية في بيروت عن الاستهداف، ولا يزال الجانب اللبناني ينتظر الرد من طهران، علما ان الإيرانيين لم يصنفوا لبنان دولة معادية، على الرغم من قرار طرد السفير الإيراني.

