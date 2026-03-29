الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي لقاء نيابي وحزبي في بلدية بعلبك "نصرةً للمقاومة ودعمًا للنازحين"

عربي ودولي

روسيا تُحذّر: الاعتداءات على إيران تنتهك الأسس السبعة للأمان النووي
عربي ودولي

2026-03-29 14:31
مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية يؤكد أن الهجمات على إيران انتهكت الأسس السبعة للأمان النووي مع ضعف ردّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام استهداف محطة بوشهر.
27

أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، أن "الأسس السبعة للأمان النووي أثناء النزاعات"، التي أعلنتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2022، جرى انتهاكها في إيران خلال العدوان الأميركي "الإسرائيلي".

وأشار أوليانوف إلى أن البند الأول من هذه الأسس، الذي أعلن عنه المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، انتُهك من قبل المعتدين.

كما لفت إلى ضعف رد فعل الوكالة تجاه استهداف محطة بوشهر النووية الإيرانية، حيث وقع الاعتداء على بعد 200 متر فقط من مفاعل عامل، مؤكداً صعوبة التواصل مع المحطة قبل إصدار بيان جديد بعد تلقي معلومات من الجانب الروسي.

يُذكر أن عدة منشآت نووية إيرانية تعرّضت، منذ بداية العدوان الأميركي "الإسرائيلي" على الأراضي الإيرانية، لاعتداءات متكرّرة، بينها بوشهر ونطنز وأصفهان.

وحذرت موسكو مراراً من أن استمرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى "كارثة إشعاعية" تهدد المنطقة بأكملها.

في المقابل، تواصل إيران حقّها المشروع في الدفاع عن أراضيها ضد العدوان الأميركي "الإسرائيلي" عليها، عبر استهداف القواعد الأميركية في المنطقة وأهداف عسكرية ومنشآت حيوية في الأراضي المحتلة.

الكلمات المفتاحية
روسيا الطاقة النووية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
ضد سياسات ترامب والحرب على ايران.. موجة جديدة من مسيرات
ضد سياسات ترامب والحرب على ايران.. موجة جديدة من مسيرات "لا للملوك"
عربي ودولي منذ 8 ساعات
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تنفيذ 41 عملية 
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تنفيذ 41 عملية 
عربي ودولي منذ 8 ساعات
برسائل تهكمية.. الشارع الأميركي ينتقد غياب خطة الخروج من الحرب الإيرانية
برسائل تهكمية.. الشارع الأميركي ينتقد غياب خطة الخروج من الحرب الإيرانية
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
روسيا تُحذّر: الاعتداءات على إيران تنتهك الأسس السبعة للأمان النووي
روسيا تُحذّر: الاعتداءات على إيران تنتهك الأسس السبعة للأمان النووي
عربي ودولي منذ 23 دقيقة
تدابير استثنائية في الجامعة الأميركية.. وبحث عن تطمينات إيرانية!
تدابير استثنائية في الجامعة الأميركية.. وبحث عن تطمينات إيرانية!
مقالات مختارة منذ 26 دقيقة
الموجة 86 من عملية «الوعد الصادق 4»: حرس الثورة يقصف أهدافًا أميركية وصهيونية
الموجة 86 من عملية «الوعد الصادق 4»: حرس الثورة يقصف أهدافًا أميركية وصهيونية
إيران منذ 59 دقيقة
عارف: من الغزو المغولي إلى العدوان الأميركي الصهيوني لم يتوقف العلم في إيران
عارف: من الغزو المغولي إلى العدوان الأميركي الصهيوني لم يتوقف العلم في إيران
إيران منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة