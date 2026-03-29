أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، أن "الأسس السبعة للأمان النووي أثناء النزاعات"، التي أعلنتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2022، جرى انتهاكها في إيران خلال العدوان الأميركي "الإسرائيلي".

وأشار أوليانوف إلى أن البند الأول من هذه الأسس، الذي أعلن عنه المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، انتُهك من قبل المعتدين.

كما لفت إلى ضعف رد فعل الوكالة تجاه استهداف محطة بوشهر النووية الإيرانية، حيث وقع الاعتداء على بعد 200 متر فقط من مفاعل عامل، مؤكداً صعوبة التواصل مع المحطة قبل إصدار بيان جديد بعد تلقي معلومات من الجانب الروسي.

يُذكر أن عدة منشآت نووية إيرانية تعرّضت، منذ بداية العدوان الأميركي "الإسرائيلي" على الأراضي الإيرانية، لاعتداءات متكرّرة، بينها بوشهر ونطنز وأصفهان.

وحذرت موسكو مراراً من أن استمرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى "كارثة إشعاعية" تهدد المنطقة بأكملها.

في المقابل، تواصل إيران حقّها المشروع في الدفاع عن أراضيها ضد العدوان الأميركي "الإسرائيلي" عليها، عبر استهداف القواعد الأميركية في المنطقة وأهداف عسكرية ومنشآت حيوية في الأراضي المحتلة.

