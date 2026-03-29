أعلنت الخارجية الإيرانية أنّ وزير الخارجية عباس عراقجي بحث هاتفياً مع نظيره الباكستاني، محمد إسحاق، آخر مستجدات العدوان الأميركي "الإسرائيلي" على إيران.

وأكد عراقجي لنظيره الباكستاني أنّ العدوان يرتكب الجرائم ضد الشعب الإيراني، ولا سيما من خلال استهداف البنى التحتية العامة والمدارس والمستشفيات والمراكز العلمية والمناطق السكنية.

وشدد على أنّ جميع دول المنطقة والمجتمع الدولي يتحمّلون مسؤولية مواجهة "انهيار المعايير القانونية الدولية"، نتيجة انتهاك القانون وارتكاب "الجرائم الشنيعة ضد الإنسانية".

تحركات إقليمية لوقف الحرب

من جهته، أطلع وزير الخارجية الباكستاني نظيره الإيراني على جهود بلاده لوقف الحرب، بما في ذلك عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية باكستان وتركيا ومصر والسعودية في إسلام آباد.

وأعرب عن أمله في أن تؤدي "المساعي الحميدة" وجهود دول المنطقة إلى وقف فوري للحرب وعودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وأجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم أمس، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أبلغ بزشكيان شريف فيه، بضرورة بناء الثقة لإجراء المحادثات.

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، ترحيب بلاده ودعمها الكامل للجهود المبذولة حالياً لإجراء حوار يهدف إلى إنهاء الحرب في المنطقة.

وفي السياق، كان مسؤولون قد كشفوا في وزارة الخارجية الباكستانية لوكالة "الأناضول" عن وصول مرتقب لوفد أميركي إلى إسلام آباد، لإجراء محادثات محتملة تهدف إلى إيجاد مخرج لإنهاء المواجهة العسكرية المستمرة.

