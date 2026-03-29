أصدر الجيش الإيراني في بيانه رقم 47:

بسم الله الرحمن الرحيم

استهدفت القوات المسلحة في الجيش الإيراني، منذ فجر اليوم، مستودعات التجهيزات اللوجستية والدعم، إضافة إلى أماكن إقامة قوات الجيش الأمريكي، في قاعدة الأزرق بالأردن، وذلك بهجمات بطائرات مسيّرة.

تُعد قاعدة الأزرق في الأردن، بما تمتلكه من تجهيزات متطورة وعدد كبير من العناصر البشرية، واحدة من أهم المراكز العسكرية في المنطقة، ومن القواعد الرئيسية للولايات المتحدة وحلفائها.

وبسبب موقعها الاستراتيجي في شرق الأردن، تحوّلت هذه القاعدة إلى منصة عمليات حساسة ومهمة، تضم أنواعًا مختلفة من الطائرات المقاتلة وطائرات النقل لتنفيذ الهجمات الجوية، كما تُعد من أبرز مراكز قيادة العمليات ضد إيران.

ويؤكد المدافعون عن استقلال ووحدة الأراضي في الجيش الإيراني أنهم سيواصلون، بإرادة راسخة مستمدة من ثقافة هذا الشعب العريق، طريق الدفاع عن إيران، مستلهمين تضحيات الشهداء.

