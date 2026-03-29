أقيمت قفة تضامنية على مدخل بلدة دورس – بعلبك، استنكارًا للاعتداءات "الإسرائيلية" التي استهدفت الصحفيين، وتنديدًا باستشهاد الزملاء الصحفيين علي شعيب، فاطمة فتوني، والمصور محمد فتوني.

شهدت الوقفة مشاركة عدد من الإعلاميين والناشطين وأهالي المنطقة، حيث رفع المشاركون لافتات تندد باستهداف الإعلاميين أثناء تأدية واجبهم المهني، مؤكدين ضرورة حماية الصحفيين ووقف الانتهاكات بحقهم.

كما عبّر المشاركون عن تضامنهم مع عائلات الشهداء، مشددين على أن استهداف الكلمة والصورة لن يسكت صوت الحقيقة، بل يزيد من إصرار الإعلاميين على نقل الواقع وكشف الانتهاكات.

