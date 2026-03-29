كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
المقال التالي هيئة تنسيق لقاء الأحزاب الوطنية: تحميل المقاومة مسؤولية الدمار والقتل تغطية لمجازر وت

الشيخ القطان يجول على مراكز نزوح في بر إلياس: وحدة اللبنانيين مصدر قوة في الأزمات
الشيخ القطان يجول على مراكز نزوح في بر إلياس: وحدة اللبنانيين مصدر قوة في الأزمات

2026-03-29 22:58
جال رئيس جمعية "قولنا والعمل"، الشيخ أحمد القطان، على عدد من مراكز النزوح في بلدة بر إلياس البقاعية، يرافقه وفد من الجمعية، حيث اطّلع على أوضاع النازحين وظروف إقامتهم وأبرز حاجاتهم.

وشملت جولة الشيخ القطان مراكز الإيواء في المدارس الرسمية، الثانوية والمتوسِّطة والابتدائية، حيث التقى مديري هذه المدارس ومندوبِي وزارة الشؤون الاجتماعية، وجرى البحث في سُبُل تحسين ظروف الإقامة وتأمين الحاجات الأساسية للنازحين.

وفي إطار الاستجابة الإنسانية لدعم النازحين، قامت وزّعت "قولنا والعمل" كميات من الأدوية التي تُستخدم دون وصفات طبية على النازحين، بهدف التخفيف من الأوجاع الصحية الطارئة لديهم، في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

من جهته، أكّد الشيخ القطان أنّ "الجولة تهدف إلى الاطمئنان على أوضاع الإخوة الضيوف في بر إلياس، والوقوف على حاجاتهم، لا سيَّما في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان".

ولفت الانتباه إلى أنّ "البقاع يشهد موجة برد قارس، مما يجعل تأمين وسائل التدفئة من أبرز الأولويات الملحّة داخل مراكز الإيواء"، مؤكّدًا "العمل على متابعة هذا الملف ضمن الإمكانات المتوافرة".

وأشاد الشيخ القطان بـ"ارتفاع معنويات النازحين رغم قساوة الظروف"، مشيرًا إلى أنّ "النازحين يعبّرون عن ثقة كبيرة بالمستقبل، وإيمان بأنّ المرحلة الصعبة ستُتجاوز".

كذلك، شدّد الشيخ القطان على أنّ "لبنان سيبقى قويًا بوحدة أبنائه"، مبيِّنًا أنّ "ما تشهده مراكز النزوح يعكس صورة حقيقية عن التلاحم الوطني، حيث يحتضن اللبنانيون بعضهم بعضًا، ويجسِّدون معنى الجسد الواحد في مواجهة التحدِّيات".

جدير ذكره أنّ الشيخ القطان يتابع أحوال النازحين في منطقة البقاع عمومًا وبر إلياس خصوصًا للوقوف إلى جانبهم.

احمد القطان بر الياس النازحون مراكز الإيواء مراكز النزوح
هيئة تنسيق لقاء الأحزاب الوطنية: تحميل المقاومة مسؤولية الدمار والقتل تغطية لمجازر وت
هيئة تنسيق لقاء الأحزاب الوطنية: تحميل المقاومة مسؤولية الدمار والقتل تغطية لمجازر وت
لبنان منذ ساعة
الشيخ القطان يجول على مراكز نزوح في بر إلياس: وحدة اللبنانيين مصدر قوة في الأزمات
الشيخ القطان يجول على مراكز نزوح في بر إلياس: وحدة اللبنانيين مصدر قوة في الأزمات
لبنان منذ ساعة
الإعلام الحربي ينشر: وهذه مجرد البداية - וזו רק ההתחלה
الإعلام الحربي ينشر: وهذه مجرد البداية - וזו רק ההתחלה
لبنان منذ ساعة
رسالة تعزية وتبريك بشهداء الإعلام من رعد: دمكم سيصدّع بنيان الباطل والظلم
رسالة تعزية وتبريك بشهداء الإعلام من رعد: دمكم سيصدّع بنيان الباطل والظلم
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
الشيخ القطان يجول على مراكز نزوح في بر إلياس: وحدة اللبنانيين مصدر قوة في الأزمات
الشيخ القطان يجول على مراكز نزوح في بر إلياس: وحدة اللبنانيين مصدر قوة في الأزمات
لبنان منذ ساعة
صمود وشفاء .. مبادرة إنسانية من  طلاب الطب في خدمة أهلهم النازحين 
صمود وشفاء .. مبادرة إنسانية من  طلاب الطب في خدمة أهلهم النازحين 
خاص العهد منذ 5 ساعات
عز الدين يجول على عدد من المدارس وسط العاصمة بيروت 
عز الدين يجول على عدد من المدارس وسط العاصمة بيروت 
لبنان منذ يومين
جولة للنائب شري على عدد من المدارس وسط العاصمة بيروت
جولة للنائب شري على عدد من المدارس وسط العاصمة بيروت
لبنان منذ يومين
