جال رئيس جمعية "قولنا والعمل"، الشيخ أحمد القطان، على عدد من مراكز النزوح في بلدة بر إلياس البقاعية، يرافقه وفد من الجمعية، حيث اطّلع على أوضاع النازحين وظروف إقامتهم وأبرز حاجاتهم.

وشملت جولة الشيخ القطان مراكز الإيواء في المدارس الرسمية، الثانوية والمتوسِّطة والابتدائية، حيث التقى مديري هذه المدارس ومندوبِي وزارة الشؤون الاجتماعية، وجرى البحث في سُبُل تحسين ظروف الإقامة وتأمين الحاجات الأساسية للنازحين.

وفي إطار الاستجابة الإنسانية لدعم النازحين، قامت وزّعت "قولنا والعمل" كميات من الأدوية التي تُستخدم دون وصفات طبية على النازحين، بهدف التخفيف من الأوجاع الصحية الطارئة لديهم، في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

من جهته، أكّد الشيخ القطان أنّ "الجولة تهدف إلى الاطمئنان على أوضاع الإخوة الضيوف في بر إلياس، والوقوف على حاجاتهم، لا سيَّما في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان".

ولفت الانتباه إلى أنّ "البقاع يشهد موجة برد قارس، مما يجعل تأمين وسائل التدفئة من أبرز الأولويات الملحّة داخل مراكز الإيواء"، مؤكّدًا "العمل على متابعة هذا الملف ضمن الإمكانات المتوافرة".

وأشاد الشيخ القطان بـ"ارتفاع معنويات النازحين رغم قساوة الظروف"، مشيرًا إلى أنّ "النازحين يعبّرون عن ثقة كبيرة بالمستقبل، وإيمان بأنّ المرحلة الصعبة ستُتجاوز".

كذلك، شدّد الشيخ القطان على أنّ "لبنان سيبقى قويًا بوحدة أبنائه"، مبيِّنًا أنّ "ما تشهده مراكز النزوح يعكس صورة حقيقية عن التلاحم الوطني، حيث يحتضن اللبنانيون بعضهم بعضًا، ويجسِّدون معنى الجسد الواحد في مواجهة التحدِّيات".

جدير ذكره أنّ الشيخ القطان يتابع أحوال النازحين في منطقة البقاع عمومًا وبر إلياس خصوصًا للوقوف إلى جانبهم.

