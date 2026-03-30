إيران: استشهاد 214 طفلًا و244 سيدة وتضرر أكثر من 80 ألف وحدة سكنية جراء العدوان
إيران: استشهاد 214 طفلًا و244 سيدة وتضرر أكثر من 80 ألف وحدة سكنية جراء العدوان

2026-03-30 10:50
قالت جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في بيان، إن 102 ألفًا و43 وحدة مدنية تعرضت للهجوم من قبل "العدو الصهيوني الأميركي" على البلاد حتى الآن، من بينها أكثر من 80 ألف وحدة سكنية.

وأوضح البيان أن 214 طفلًا و244 سيدة (من بينهن امرأتان حاملان) استشهدوا جراء العدوان المتواصل على البلاد حتى الآن.

وأضاف البيان أن أكثر من 20 ألف وحدة تجارية، و296 مركزًا طبيًا، و600 مركز تعليمي تعرضت للهجوم منذ بدء العدوان قبل شهر.

وتابع أن 18 مركزًا تابعًا لجمعية الهلال الأحمر تضررت في هذه الهجمات، ما أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة 17 آخرين من فرق الإغاثة.

ووفقًا للتقرير، أُصيب نحو 21 ألف شخص بجراح في هذه الهجمات، من بينهم 4163 سيدة و1731 دون سن 18 عامًا.

إقرأ المزيد
المزيد
إيران تتحدى العدوان وجاهزة للمواجهة البرية وتواصل فرض معادلات الردع بشهر الحرب الثاني
إيران تتحدى العدوان وجاهزة للمواجهة البرية وتواصل فرض معادلات الردع بشهر الحرب الثاني
إيران منذ 18 دقيقة
الحرس الثوري ينعى الشهيد تنكسيري: سنواصل المسيرة حتى هزيمة العدو
الحرس الثوري ينعى الشهيد تنكسيري: سنواصل المسيرة حتى هزيمة العدو
إيران منذ ساعة
إيران: استشهاد 214 طفلًا و244 سيدة وتضرر أكثر من 80 ألف وحدة سكنية جراء العدوان
إيران: استشهاد 214 طفلًا و244 سيدة وتضرر أكثر من 80 ألف وحدة سكنية جراء العدوان
إيران منذ ساعتين
مقر خاتم الأنبياء: الموجة 86 استهدفت مواقع استراتيجية أميركية وصهيونية
مقر خاتم الأنبياء: الموجة 86 استهدفت مواقع استراتيجية أميركية وصهيونية
إيران منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
إيران: استشهاد 214 طفلًا و244 سيدة وتضرر أكثر من 80 ألف وحدة سكنية جراء العدوان
إيران: استشهاد 214 طفلًا و244 سيدة وتضرر أكثر من 80 ألف وحدة سكنية جراء العدوان
إيران منذ ساعتين
مقر خاتم الأنبياء: الموجة 86 استهدفت مواقع استراتيجية أميركية وصهيونية
مقر خاتم الأنبياء: الموجة 86 استهدفت مواقع استراتيجية أميركية وصهيونية
إيران منذ ساعتين
الصحف الإيرانية: ترابط غير عادي بين الناس والحكومة والقيادة في إيران 
الصحف الإيرانية: ترابط غير عادي بين الناس والحكومة والقيادة في إيران 
إيران منذ 18 ساعة
القوات المسلحة اليمنية تستهدف بالصواريخ والمُسيّرات أهدافًا حيوية وعسكرية صهيونية
القوات المسلحة اليمنية تستهدف بالصواريخ والمُسيّرات أهدافًا حيوية وعسكرية صهيونية
عربي ودولي منذ يوم
