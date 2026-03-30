قالت جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في بيان، إن 102 ألفًا و43 وحدة مدنية تعرضت للهجوم من قبل "العدو الصهيوني الأميركي" على البلاد حتى الآن، من بينها أكثر من 80 ألف وحدة سكنية.

وأوضح البيان أن 214 طفلًا و244 سيدة (من بينهن امرأتان حاملان) استشهدوا جراء العدوان المتواصل على البلاد حتى الآن.

وأضاف البيان أن أكثر من 20 ألف وحدة تجارية، و296 مركزًا طبيًا، و600 مركز تعليمي تعرضت للهجوم منذ بدء العدوان قبل شهر.

وتابع أن 18 مركزًا تابعًا لجمعية الهلال الأحمر تضررت في هذه الهجمات، ما أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة 17 آخرين من فرق الإغاثة.

ووفقًا للتقرير، أُصيب نحو 21 ألف شخص بجراح في هذه الهجمات، من بينهم 4163 سيدة و1731 دون سن 18 عامًا.

