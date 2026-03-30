كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الحرس الثوري ينعى الشهيد تنكسيري: سنواصل المسيرة حتى هزيمة العدو
2026-03-30 11:25
نعى حرس الثورة الإسلامية الشهيد الأميرال علي رضا تنكسيري الذي استشهد متأثرًا بجراحه أثناء قيامه بتنظيم القوات وتعزيز الدفاعات في الجزر والسواحل التي استُهدفت من قبل الأعداء.

وقال البيان إن هذا المجاهد في سبيل الله والبطل الكبير في الدفاع المقدس، وبعد نحو نصف قرن من الجهاد المتواصل، لحق بسيد الشهداء. وأضاف أنّ الأميرال الشهيد علي رضا تنكسيري، الذي جاء استشهاده بعد الضربات القاسية التي أدت إلى تدمير منشآت وبنى تحتية مهمة للعدو وسقوط طائرة أميركية، ارتقى إلى لقاء الله متأثرًا بجراحه أثناء قيامه بتنظيم القوات وتعزيز الدفاعات في الجزر والسواحل التي استُهدفت من قبل الأعداء.

ولفت البيان إلى أنّ الشعب معتاد على مثل هذه التضحيات، ويعلم أن الجبهة التي لم تتوقف برحيل أعظم القادة بل ازدادت قوة، ستواصل مسيرتها بثبات حتى مع استشهاد القادة الميدانيين، كما أثبتت قوات البحرية للحرس الثوري خلال هذه الأيام من خلال ضرباتها المستمرة وسيطرتها على ساحة مضيق هرمز.

وأشار إلى أنّ هذه القوة التي سبق لها مواجهة عمليات القوى الكبرى وكسر هيبتها في مرافقة ناقلات النفط واعتقال جنود أميركيين وبريطانيين في السابق، تواصل اليوم مسيرتها، حيث إن كل مقاتل فيها هو تنكسيري جديد.

وختم البيان بتقديم التعازي والتهاني باستشهاد هذا البطل الشجاع لقائد الثورة الإسلامية آية الله الامام السيد مجتبى الخامنئي، وللشعب الإيراني، ولمقاتلي القوات البحرية للحرس والجيش، مع تجديد العهد على مواصلة الطريق حتى هزيمة العدو وتحرير القدس.

الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
