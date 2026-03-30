كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

وزارة الزراعة: بطاطا بسعر الكلفة لحماية الأمن الغذائي
2026-03-30 12:02
أعلنت وزارة الزراعة، في بيان لها، أنها: "في خطوة سريعة واستجابةً للتحديات المعيشية الراهنة، تواصل أداء دورها المحوري في دعم المزارعين وحماية المستهلك، بإطلاق مبادرات نوعية تُسهم في استقرار السوق وتعزيز الأمن الغذائي".

وقالت: "بعد التفاعل الإيجابي مع حملة "20 كلغ بطاطا بتساعد"، أعلنت الوزارة، بالتعاون مع نقابة مزارعي البطاطا في البقاع، تأمين كمية محدودة من البطاطا المستوردة من مصر، تمهيدًا لضخّها مباشرة في الأسواق المحلية، ما يسهم في ضبط الأسعار والحد من التقلبات، ريثما يبدأ إنتاج البطاطا في عكار بالظهور في الأسواق؛ بدءًا من الأسبوع الأول من شهر نيسان، على أن تتوفر الكميات المحلية بشكل كافٍ لتغطية كامل الطلب في السوق بحلول منتصف الشهر نفسه".

أضافت الوزارة: "بموجب هذه المبادرة، ستتوفر البطاطا في الأسواق بسعر لا يتجاوز الـ 400,000 ليرة لبنانية لكل 10 كلغ، عبر نقاط البيع والمحلات المشاركة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتأمين مادة أساسية بجودة مناسبة وسعر عادل في هذه المرحلة الدقيقة".

كما أكدت أن "هذه المبادرة تأتي في إجراء مرحلي ضمن خطة استجابة متكاملة، تُعنى بدعم القدرة الشرائية، والحفاظ على توازن العرض والطلب، ومنع الاستغلال، ما يعزز الثقة بالسوق المحلية".

كذلك شددت على: "استمرارها في العمل إلى جانب المزارع والمستهلك، عبر سياسات ومبادرات عملية تواكب التحديات، وتُرسّخ صمود القطاع الزراعي ركيزةً أساسية للأمن الغذائي الوطني". وختمت بتأكيد رسالتها المستمرة: "الزراعة نبض الأرض والحياة".

وزارة الزراعة: بطاطا بسعر الكلفة لحماية الأمن الغذائي
