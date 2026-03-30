عين على العدو

بعد تعرّضها للقصف صاروخي.. مصفاة حيفا تشتعل

2026-03-30 12:44
24

أفادت إذاعة الجيش "الإسرائيلي" عن سقوط 10 صواريخ في حيفا وخليجها، حيث سقطت على مجمع النفط ومبنيين في "كريات آتا" و"شفا عمرو" ووقوع أضرار في خزان البنزين في مصفاة البترول بحيفا.


وفي السياق نفسه أعلن الإسعاف "الإٍسرائيلي" عن تسجيل إصابتيْن، حالة أحدهما خطيرة إثر سقوط شظايا صواريخ على مبنى في شفا عمرو.

وفي السياق نفسه، قالت القناة "13 الإسرائيلية" إن مصفاة تكرير البترول في حيفا أصيبت للمرة الثانية. 

بالموازاة، انخفضت أسهم شركة "بازان" المشغلة لمصافي النفط في حيفا، بنحو 4% فور وقوع الضربة.

وتعد مصافي حيفا من الأكبر في الكيان الصهيوني بطاقة تكرير تقارب 197 ألف برميل يوميًا وتوفر جزءًا كبيرًا من احتياجات السوق المحلية من الوقود.


وبحسب إعلاميين فلسطينيين، سبق أن تمّ استهداف هذه المنطقة 3 مرات خلال عام بسبب ضربات حزب الله وإيران.

