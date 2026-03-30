أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى أن أي دولة ساحلية لن تمنح السفن المعادية حق العبور خلال الحرب المفروضة.

وأضاف أن بلاده ليست سعيدة بأن تعاني شعوب الدول الأخرى بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية.

وأكد أنه من غير المقبول أن تتحدث الدول الأخرى مع إيران عن الوقود والمواد الغذائية في ظل قصف الشعب الإيراني.

ولفت إلى أنه إذا كانت هناك مخاوف بشأن أسعار الوقود في دول أخرى، فعلى تلك الدول التوجه إلى المسؤولين عن هذا الوضع.

وأوضح أن الإجراءات في مضيق هرمز تهدف إلى منع مرور السفن المعادية، مؤكدًا أن العلاقات الدبلوماسية مع السعودية مستمرة.

