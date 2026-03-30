كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

السيد مجتبى الخامنئي: القوات المسلحة الإيرانية والشعب سيواصلون طريق المقاومة
2026-03-30 13:54
رسالة قائد الثورة الاسلامية المعظم آية الله العظمى السيد مجتبى الخامنئي باستشهاد الادميرال علي رضا تنگسيري:


بسم الله الرّحمن الرّحیم

«ولاتَحسبَنَّ الّذینَ قُتِلوا فی سبیلِ‌اللهِ اَمواتاً بَل اَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون»


 لقد زُيّن قائد القوة البحرية في حرس الثورة الاسلامية الغيور والشجاع  علي رضا تنگسيري، بوسام الشهادة بعد سنوات طويلة من المسيرة الجهادية، إن استشهاد ذلك الابن الباسل لـ "تنگستان"، وجندي إيران وحامي الإسلام في ملحمة "الحرب المفروضة الثالثة"، يُعدّ وثيقة فخر عظيمة لأهالي بوشهر الشجعان، ولشباب المنطقة الجنوبية، وللقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية، وللشعب الإيراني الذي طالما حافظ على استقلال إيران وحدودها البحرية لاسيما الخليج الفارسي، لكي يواصلوا مسار الاقتدار والمقاومة البحرية الإيرانية بقوة وعزيمة أشد من ذي قبل، إن شاء الله.

​أتقدم بالتبريك والتعزية باستشهاد هذا القائد الكبير إلى عائلته الكريمة، ورفاق دربه، وقادة القوات البحرية وحرس الثورة الإسلامية، وأسأل الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويرفع درجاته.

 

 

ايران القوات المسلحة الإيرانية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران السيد مجتبى الخامنئي
