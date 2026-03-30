أفاد حرس الثورة الإسلامية في بيان أنه في "الموجة السابعة والثمانين من عملية "الوعد الصادق 4"، والتي جاءت تحت شعار "يا أبا عبد الله الحسين (ع)" وإهداءً إلى الشهيد الأدميرال تنكسيري وشهداء القوة البحرية للحرس، تم استهداف مراكز القيادة والتحكم، وحظائر الطائرات المسيّرة، ومخازن الدعم التسليحي، ومواقع اختباء العسكريين والطيارين الأمريكيين–الصهاينة في مناطق مختلفة، بما في ذلك خمس قواعد أمريكية في المنطقة، إضافة إلى مواقع عسكرية في جنوب ووسط وشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها: خليج حيفا، كريات شمونة، تل أبيب، بئر السبع، ديمونا، الخرج، الجفير، فيكتوريا وغيرها، وذلك باستخدام صواريخ باليستية تعمل بالوقود السائل والصلب من طراز "عماد" و"قيام" و"خرمشهر 4"، إلى جانب طائرات مسيّرة انتحارية.

وأضاف أن "هذه العملية المركبة والمتواصلة والمتعددة المراحل بدأت منذ فجر الليلة الماضية وما زالت مستمرة".

وأكد أن "الهجوم غير التقليدي وغير المشروع الذي نفّذه جيش الكيان الصهيوني على منشآت تحلية المياه في دولة الكويت يُعد دليلًا على دناءة هذا الكيان، ويعلن الحرس الثوري إدانته لهذا العمل غير الإنساني"، مؤكدًا أن "القواعد والقوات الأمريكية والمراكز العسكرية والأمنية للكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة هي أهداف مباشرة وقوية لنا".

وختم البيان بدعوة دول منطقة غرب آسيا أن تكون يقِظة إزاء مخططات التيار الأمريكي–الصهيوني الهادفة إلى زعزعة استقرار المنطقة وتدميرها.

