الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي ألون بن دافيد: الحزام الأمني في لبنان لن يوقف إطلاق الصواريخ

إيران

الموجة 87 من عمليات الوعد الصادق 4: استهدافات بالجملة داخل كيان العدو
إيران

الموجة 87 من عمليات الوعد الصادق 4: استهدافات بالجملة داخل كيان العدو

2026-03-30 15:34
54

أفاد حرس الثورة الإسلامية في بيان أنه في "الموجة السابعة والثمانين من عملية "الوعد الصادق 4"، والتي جاءت تحت شعار "يا أبا عبد الله الحسين (ع)" وإهداءً إلى الشهيد الأدميرال تنكسيري وشهداء القوة البحرية للحرس، تم استهداف مراكز القيادة والتحكم، وحظائر الطائرات المسيّرة، ومخازن الدعم التسليحي، ومواقع اختباء العسكريين والطيارين الأمريكيين–الصهاينة في مناطق مختلفة، بما في ذلك خمس قواعد أمريكية في المنطقة، إضافة إلى مواقع عسكرية في جنوب ووسط وشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها: خليج حيفا، كريات شمونة، تل أبيب، بئر السبع، ديمونا، الخرج، الجفير، فيكتوريا وغيرها، وذلك باستخدام صواريخ باليستية تعمل بالوقود السائل والصلب من طراز "عماد" و"قيام" و"خرمشهر 4"، إلى جانب طائرات مسيّرة انتحارية.

وأضاف أن "هذه العملية المركبة والمتواصلة والمتعددة المراحل بدأت منذ فجر الليلة الماضية وما زالت مستمرة".

وأكد أن "الهجوم غير التقليدي وغير المشروع الذي نفّذه جيش الكيان الصهيوني على منشآت تحلية المياه في دولة الكويت يُعد دليلًا على دناءة هذا الكيان، ويعلن الحرس الثوري إدانته لهذا العمل غير الإنساني"، مؤكدًا أن "القواعد والقوات الأمريكية والمراكز العسكرية والأمنية للكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة هي أهداف مباشرة وقوية لنا".

وختم البيان بدعوة دول منطقة غرب آسيا أن تكون يقِظة إزاء مخططات التيار الأمريكي–الصهيوني الهادفة إلى زعزعة استقرار المنطقة وتدميرها.

الكلمات المفتاحية
حرس الثورة الاسلامية ايران
إقرأ المزيد
المزيد
الموجة 87 من عمليات الوعد الصادق 4: استهدافات بالجملة داخل كيان العدو
الموجة 87 من عمليات الوعد الصادق 4: استهدافات بالجملة داخل كيان العدو
السيد مجتبى الخامنئي: القوات المسلحة الإيرانية والشعب سيواصلون طريق المقاومة
الخارجية الإيرانية: سفيرنا في لبنان باقٍ
إيران تتحدى العدوان وجاهزة للمواجهة البرية وتواصل فرض معادلات الردع بشهر الحرب الثاني
الموجة 87 من عمليات الوعد الصادق 4: استهدافات بالجملة داخل كيان العدو
الموجة 87 من عمليات الوعد الصادق 4: استهدافات بالجملة داخل كيان العدو
كل الخيارات باتت مفتوحة... ومنها الانسحاب أو الحسم
السيد مجتبى الخامنئي: القوات المسلحة الإيرانية والشعب سيواصلون طريق المقاومة
حين تنقلب الموازين: كيف فرضت إيران معادلاتها في حربٍ أُريد لها أن تكون خاطفة؟
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة