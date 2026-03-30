كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

السيد مجتبى الخامنئي

عين على العدو

تشديد حماية الوزراء الصهاينة كي لا تطالهم طواريخ إيران وحزب الله
2026-03-30 17:00
أفاد مصدر في وحدة الحماية، المسؤولة عن حماية الوزراء الصهاينة، أنه في بداية الحرب وصل أحد الوزراء في زيارة إلى حدود الشمال، وتجول في مناطق مكشوفة قبل وقت قصير من إطلاق حزب الله النار باتجاه الموقع، في حادثة كادت أن تنتهي بكارثة. 

وأضاف المصدر، في حديث مغلق على ما ينقل موقع "اسرائيل نيوز 24"، أن الوزير كان في خطر كبير خلال تلك الزيارة بعدما كان في أماكن غير محمية قبيل إطلاق النار مباشرة.

وفي أعقاب الحادث، جرى تشديد التعليمات الخاصة بتأمين الوزراء، بهدف منع تكرار مثل هذه المخاطر مستقبلًا وضمان سلامتهم خلال الزيارات إلى مناطق خطرة، بحسب الموقع. 

وفي بداية الحرب،  قرر جهاز الشاباك تعزيز إجراءات الحماية حول عدد من كبار المسؤولين، من بينهم أعضاء المجلس الكابينت حيث حصل بعضهم على مركبات مصفّحة، وهي خطوة تُخصص لمن صُنّف مستوى التهديد ضدهم على أنه مرتفع، في ظل مخاوف من محاولات استهداف أو اغتيال.

إلى جانب ذلك، جرى تحديث ترتيبات التنقل والإقامة الخاصة ببعض الوزراء، وبحسب معلومات وصلت إلى موقع "اسرائيل نيوز 24"، تمّ نقل عائلات بعض الوزراء الكبار من منازلهم إلى شقق محصّنة، فيما أُسكن بعضهم مؤقتًا في فنادق. وفي الكواليس، برزت أيضًا انتقادات من وزراء لم تشملهم هذه الإجراءات، على خلفية التفاوت في تقدير مستويات التهديد.

بالتوازي، شدد جهاز الشاباك مؤخرًا التعليمات الموجهة للوزراء بشأن استخدام الهواتف المحمولة، انطلاقًا من تقديرات بأن إيران قد تحاول تنفيذ هجمات سيبرانية أو عمليات تصيّد إلكتروني.

 

إقرأ المزيد
المزيد
تشديد حماية الوزراء الصهاينة كي لا تطالهم طواريخ إيران وحزب الله
تشديد حماية الوزراء الصهاينة كي لا تطالهم طواريخ إيران وحزب الله
عين على العدو منذ 6 دقائق
كاتب صهيوني يسأل: من يكذب على الجمهور في
كاتب صهيوني يسأل: من يكذب على الجمهور في "اسرائيل"؟
عين على العدو منذ 36 دقيقة
ألون بن دافيد: الحزام الأمني في لبنان لن يوقف إطلاق الصواريخ
ألون بن دافيد: الحزام الأمني في لبنان لن يوقف إطلاق الصواريخ
عين على العدو منذ ساعة
بعد تعرّضها للقصف صاروخي.. مصفاة حيفا تشتعل
بعد تعرّضها للقصف صاروخي.. مصفاة حيفا تشتعل
عين على العدو منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
تشديد حماية الوزراء الصهاينة كي لا تطالهم طواريخ إيران وحزب الله
تشديد حماية الوزراء الصهاينة كي لا تطالهم طواريخ إيران وحزب الله
عين على العدو منذ 6 دقائق
كاتب صهيوني يسأل: من يكذب على الجمهور في
كاتب صهيوني يسأل: من يكذب على الجمهور في "اسرائيل"؟
عين على العدو منذ 36 دقيقة
ألون بن دافيد: الحزام الأمني في لبنان لن يوقف إطلاق الصواريخ
ألون بن دافيد: الحزام الأمني في لبنان لن يوقف إطلاق الصواريخ
عين على العدو منذ ساعة
حين تنقلب الموازين: كيف فرضت إيران معادلاتها في حربٍ أُريد لها أن تكون خاطفة؟
حين تنقلب الموازين: كيف فرضت إيران معادلاتها في حربٍ أُريد لها أن تكون خاطفة؟
مقالات منذ 3 ساعات
