الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
عربي ودولي

عربي ودولي

صور تظهر تدمير طائرة أمريكية في قاعدة الأمير سلطان الجوية

2026-03-30 17:50
48

أظهرت صور عرضتها صفحة على "فيسبوك" تُعنى بأخبار الجيش الأمريكي، تدمير طائرة أمريكية مخصّصة للقيادة والسيطرة داخل قاعدة جوية في السعودية.

وتُبيّن الصور طائرة من طراز "إي-3 سنتري" وقد انقسمت إلى جزأين.

شبكة "بي بي سي" الإخبارية قالت إن الصور صحيحة بعد مطابقة معالم ظاهرة فيها، من بينها الأعمدة ووحدات التخزين والعلامات على الأرض، مع صور أقمار صناعية للموقع.

وقد التُقطت الصور في قاعدة الأمير سلطان الجوية، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرق الرياض، 

وقال مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" يوم الجمعة إن 12 عنصرًا من القوات الأمريكية أُصيبوا، اثنان منهم بجروح خطيرة، في هجوم عسكري إيراني على القاعدة الجوية. 

كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن طائرتين أمريكيتين على الأقل للتزوّد بالوقود تضررتا أيضًا.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء الأحد ، أن طائرة مسيّرة من طراز "شاهد" أصابت طائرة "إي-3".

الكلمات المفتاحية
اميركا
إقرأ المزيد
المزيد
عربي ودولي منذ ساعة
عربي ودولي منذ ساعة
عربي ودولي منذ 23 ساعة
عربي ودولي منذ يوم
عربي ودولي منذ ساعة
إيران منذ 8 ساعات
إيران منذ يوم
عربي ودولي منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة