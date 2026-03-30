أظهرت صور عرضتها صفحة على "فيسبوك" تُعنى بأخبار الجيش الأمريكي، تدمير طائرة أمريكية مخصّصة للقيادة والسيطرة داخل قاعدة جوية في السعودية.

وتُبيّن الصور طائرة من طراز "إي-3 سنتري" وقد انقسمت إلى جزأين.

شبكة "بي بي سي" الإخبارية قالت إن الصور صحيحة بعد مطابقة معالم ظاهرة فيها، من بينها الأعمدة ووحدات التخزين والعلامات على الأرض، مع صور أقمار صناعية للموقع.

وقد التُقطت الصور في قاعدة الأمير سلطان الجوية، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرق الرياض،

وقال مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" يوم الجمعة إن 12 عنصرًا من القوات الأمريكية أُصيبوا، اثنان منهم بجروح خطيرة، في هجوم عسكري إيراني على القاعدة الجوية.

كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن طائرتين أمريكيتين على الأقل للتزوّد بالوقود تضررتا أيضًا.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء الأحد ، أن طائرة مسيّرة من طراز "شاهد" أصابت طائرة "إي-3".

