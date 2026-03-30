كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

مقر خاتم الانبياء: العدوان على منشآت المياه بالكويت محاولة خبيثة من العدو لتوريطنا
مقر خاتم الانبياء: العدوان على منشآت المياه بالكويت محاولة خبيثة من العدو لتوريطنا

2026-03-30 18:17
أكد المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء (ص) المركزي العقيد إبراهيم ذو الفقاري في إيران أن كيان الاحتلال الصهيوني هو من استهدف منشآت تحلية المياه في الكويت.

ووصف العقيد ذو الفقاري في بيان اليوم الاثنين 30 آذار/مارس 2026 هذا الاعتداء الصهيوني الذي وقع في الساعات الماضية، بالوحشي، ورأى أنه "يرمي إلى توجيه أصابع الاتهام نحو إيران".

وقال العقيد ذو الفقاري في بيانه إن هذا الاعتداء "يدل على نذالة ولؤم المحتلين الصهاينة".

وأكد أن "القواعد الأميركية والعسكريين الأميركيين ومصالحهم في المنطقة وبناهم التحتية والمنشآت العسكرية والأمنية والاقتصادية للكيان الصهيوني ستكون أهدافا لنا بقوة".

وأضاف المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء (ص): "إن على دول منطقة غرب آسيا أن تكون يقظة تجاه الفتن التي يؤجهها العدو الأميركي والصهيوني، وتجاه محاولات زعزعة الأمن وتدمير المنطقة".

وختم العقيد ذو الفقاري بيانه داعيًا دول المنطقة إلى العمل على إنهاء وجود الجيش الأميركي المجرم والصهاينة المحتلين.

الجمهورية الاسلامية في إيران الكويت العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران مقر خاتم الأنبياء
مقر خاتم الانبياء: العدوان على منشآت المياه بالكويت محاولة خبيثة من العدو لتوريطنا
مقر خاتم الانبياء: العدوان على منشآت المياه بالكويت محاولة خبيثة من العدو لتوريطنا
مقر خاتم الانبياء: العدوان على منشآت المياه بالكويت محاولة خبيثة من العدو لتوريطنا
مقر خاتم الانبياء: العدوان على منشآت المياه بالكويت محاولة خبيثة من العدو لتوريطنا
