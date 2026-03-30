شن الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين عدوانًا على شقة في مبنى قرب مسجد في منطقة مكتظة بالسكان قرب السفارة الكويتية في منطقة الرحاب بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد الأمين العام لحركة الأمة؛ الشيخ عبدالله الجبري، أن الهجوم الأخير الذي استهدف مسجدًا ومجمعًا في الضاحية الجنوبية هو دليل جديد على أن "هذا العدو لا يراعي حرمة لبيوت العبادة وأماكن العبادة".

وفي تصريح لوكالة "يونيوز"، أشار الجبري إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة على المنطقة وأهلها لن تثني عن التمسك بالصمود، قائلًا: "بيئة المقاومة متماسكة ونحن من هذه البيئة إن شاء الله".

وأضاف أن تضرر المسجد والمجمع يؤكد الطبيعة المتطرفة للعدو التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمباني المدنية والمقدسات الدينية، مردفًا: "ما تضررُ هذا المسجد وهذا المجمع إلا دليلًا على أن هذا العدو لا يراعي حرمة لبيوت العبادة ولأماكن العبادة".

وأكد الاستعداد لمواصلة الدعم والتضحية، مضيفًا: "باختصار نحن نقول، كل ما لدينا نقدمه من أجل فلسطين ومن أجل حرية لبنان، وكذلك من أجل عزة وكرامة هذه الأمة".

ووعد في ختام تصريحه بأن هذا المسار سيستمر "إلى أن ندخل إلى فلسطين فاتحين منتصرين".

وتعهد الجبري ببذل كل التضحيات المطلوبة في هذا المسار، قائلًا: "مهما قدمنا من دماء، مهما قدمنا من تجارتنا ومهما قدمنا من بيوتنا وأماكننا، وكل ما لدينا هو فداء لهذا الخط ولهذا النهج".



