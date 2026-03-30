المقال التالي القوات الجوفضائية في حرس الثورة: ردنا على استهداف البنى التحتية متواصل

حرس الثورة: نفذنا 4 عمليات سريعة وناجحة ضد أهداف أميركية وصهيونية
حرس الثورة: نفذنا 4 عمليات سريعة وناجحة ضد أهداف أميركية وصهيونية

2026-03-30 20:53
أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في إيران، أن القوة البحرية التابعة له نفذت 4 عمليات سريعة وناجحة للقوة البحرية ضد أهداف أميركية وصهيونية ضمن الموجة 87 من عملية «الوعد الصادق 4».

وجاء في بيان للعلاقات العامة: "في إطار الموجة السابعة والثمانين من عملية «الوعد الصادق 4» وبشعار «يا أبا عبد الله الحسين (ع)»، نفّذ مقاتلو القوة البحرية أربع عمليات خاطفة وناجحة ضد أهداف أميركية وصهيونية".

وأكد البيان أن مقاتلي القوة البحرية تمكّنوا صباح اليوم، من "تدمير أربع نقاط لتجمع قادة ومعدات تابعة للأعداء الأميركيين والصهاينة، وذلك عبر ضربات قوية وسريعة".

أضاف: "تم استهداف مكان إقامة سري لقادة الأسطول الخامس الأميركي خارج القاعدة الرئيسية في البحرين، في أثناء اجتماعهم، بطائرة مُسيّرة أصابت الهدف بدقة، فيما دلّت حركة سيارات الإسعاف الكثيفة على نتائج العملية".

وتابع البيان: "كذلك تم استهداف سفينة حاويات مملوكة للكيان الصهيوني تحمل اسم (Express Room)، وترفع علم دولة ثالثة، بصاروخ أصابها بدقة وفعالية".

وأكد البيان أيضًا "تدمير رادار إنذار جوي تابع للقوات الأميركية كان يُستخدم لتوجيه طائرات F-16، وكان متمركزًا خارج القاعدة على سواحل منطقة الظهران في السعودية".

الجمهورية الاسلامية في إيران حرس الثورة الاسلامية الرد الإيراني على العدوان الصهيوني
العميد قاآني مخاطبًا الأعداء: عوّدوا انفسكم على النظام الجديد للمنطقة
العميد قاآني مخاطبًا الأعداء: عوّدوا انفسكم على النظام الجديد للمنطقة
إيران منذ 41 دقيقة
اللواء حاتمي: على العدو أن يركع أمام هذه القدرة الإلهية اللامتناهية ويغادر المنطقة
اللواء حاتمي: على العدو أن يركع أمام هذه القدرة الإلهية اللامتناهية ويغادر المنطقة
إيران منذ 43 دقيقة
الجيش الإيراني يعلن استهداف مراكز بنى تحتية وإنتاجية عسكرية في الكيان الصهيوني
الجيش الإيراني يعلن استهداف مراكز بنى تحتية وإنتاجية عسكرية في الكيان الصهيوني
إيران منذ ساعة
القوات الجوفضائية في حرس الثورة: ردنا على استهداف البنى التحتية متواصل
القوات الجوفضائية في حرس الثورة: ردنا على استهداف البنى التحتية متواصل
إيران منذ ساعة
