أكد قائد القوات الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد موسوي، أن ردّ القوات المسلحة الإيرانية على الهجمات التي استهدفت البنية التحتية في إيران "جارٍ حاليًا بتدمير الصناعات الإستراتيجية المتعلقة بالعدو الصهيوأميركي في المنطقة".

ونشر العميد موسوي في مدونة له عبر حسابه على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين 30 آذار/مارس 2026، قائمةً بالعمليات الانتقامية التي نفذّها الحرس الثوري على البنية التحتية للعدو، ردًا على الاعتداءات على البنية التحتية الإيرانية، مؤكدًا أن العمليات الانتقامية مستمرة لتدمير الصناعات الإستراتيجية التابعة للعدو الصهيوني-الأميركي والمتعلقة به في المنطقة.

وأضاف في مدونته: "حتى الآن، الصناعات الكيميائية "نيعوت حوواف" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومصفاة نفط، ومجمعان للصلب، ومجمعان ضخمان للألمنيوم، وهذه الهجمات المؤلمة مستمرة حتى نرى الألم في عيونكم".

وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري قد أعلنت في بيان سابق أنه "وفي سياق استمرار الموجة 86 لعملية الوعد الصادق 4 دكت صواريخ الحرس الثوري مدينة "نيعوت حوواف" الصناعية في بئر السبع ما أدى إلى حدوث انفجارات فيها أغرقت تلك المنطقة في الظلام.

وأوضح البيان "أن هذه الموجة من الضربات شنت بنداء "يا إله العالمين" كرد قاس على هجمات العدو الصهيوأميركي على المراكز والمنشآت الصناعية الإيرانية وفي سياق ضرب الصناعات المتعلقة بالأميركيين في دول الخليج الفارسي، حيث تم استهداف مدينة "نيعوت حوواف" الصناعية في بئر السبع في جنوب الأراضي المحتلة، بالصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب وبالوقود السائل للقوات الجوفضائية للحرس الثوري وبعد حدوث انفجارات متتالية غرقت هذه المنطقة في الظلام".

وأضاف البيان: "في هذه العملية أيضًا دكّت الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة الانقضاضية المراكز العسكرية الصهيونية في النقب، وكذلك قيادة المنطقة الشمالية في الكيان والمراكز الحكومية والأمنية في "تل أبيب" والقدس المحتلة".

