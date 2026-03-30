الجيش الإيراني يعلن استهداف مراكز بنى تحتية وإنتاجية عسكرية في الكيان الصهيوني
الجيش الإيراني يعلن استهداف مراكز بنى تحتية وإنتاجية عسكرية في الكيان الصهيوني

2026-03-30 21:28
أعلن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن قواته نفذت عملية عسكرية بمسيّرات هجومية مختلفة ضد بنى تحتية لشركات ومراكز إنتاج وتطوير أسلحة دفاعية وهجومية في الكيان الصهيوني.

وأوضح الجيش الإيراني في بيان حمل رقم 49، أن قواته استهدفت اليوم الاثنين 30 آذار/مارس 2026، بواسطة الطائرات المسيّرة من أنواع مختلفة من المسيّرات القتالية، مراكز البنية التحتية لشركات «إلبيت سيستمز» و«كانفيت»، إضافة إلى مركز إنتاج وتطوير الأنظمة الدفاعية والهجومية التابعة للكيان الصهيوني في المدينة الصناعية «نوف هاجليل» و«تل أبيب».

ولفت بيان الجيش الإيراني إلى أن مركز إنتاج وتطوير الأنظمة الدفاعية والهجومية للكيان الصهيوني يُعد من الجهات المصنّعة للأنظمة الصاروخية والدفاعية مثل «القبة الحديدية».

وأضاف: "وتُعد شركة «إلبيت سيستمز» مركزًا تسليحيًا نشطًا في مجالات الحرب الإلكترونية، وتصنيع الطائرات المسيّرة، وأنظمة الاستشعار والرادارات، وتشكل جزءًا مهمًا من صادرات الأسلحة للكيان الصهيوني إلى دول مختلفة".

وتابع البيان: "كما تنشط شركة «كانفيت» في مجال الهندسة وإنتاج قطع الطيران وصناعة الهياكل الجوية للطائرات والمروحيات".

وختم الجيش الإيراني بيانه مؤكدًا أن دماء قائد القوة البحرية الشهيد الأدميرال تنكسيري وسائر الشهداء الإيرانيين قد بثّت روحًا جديدة في عروق مقاتلي الجيش للدفاع عن البلاد".

الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني الجيش الايراني الرد الإيراني على العدوان الصهيوني
