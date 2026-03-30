أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، أن القوات البحرية المقتدرة التابعة للجيش ولحرس الثورة الإسلامية في إيران "أثبتت أن معيار القوة يُصاغ بإرادة المؤمنين بالله والمدعومين بعونه، وأن على العدو أن يركع أمام هذه القدرة الإلهية اللامتناهية ويغادر المنطقة".

جاء ذلك في رسالة تعزية وتبريك بمناسبة استشهاد الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية اليوم الاثنين 30 آذار/مارس 2026.

وجاء في الرسالة: "لقد كان لحضور الشهيد الأدميرال علي رضا تنكسيري، القائد المقتدر للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية، ولسنوات من بطولاته مع رفاقه الشجعان في المياه الإيرانية، إلى جانب بحارة جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، دور بارز في تعزيز القوة البحرية للبلاد، ولا سيما في الخليج الفارسي ومضيق هرمز الإستراتيجي، بما كرس سيادة إيران البحرية".

وقال اللواء حاتمي: "لا شك أن هذا النهج المقدس سيستمر أكثر صلابة بفضل دماء هذا القائد المجاهد وشهداء الأمة".

وأضاف: "إن القوات البحرية للجيش والحرس الثوري، في هذه المواجهة بين الحق والباطل، وبالاعتماد على القدرة الإلهية اللا محدودة وتضحيات قادتها ومجاهديها، سطرت ملاحم بطولية كبرى، وأثبتت مرارًا قدرتها على مواجهة العدو بثبات وعزة".

وشدّد اللواء حاتمي على "أن معيار القوة الحقيقي هو إرادة المؤمنين، وأن العدو سيضطر في نهاية المطاف إلى الانكسار والانسحاب من المنطقة".

الجيش الإيراني يهاجم محطة رادار وقاعدة أميركية في الإمارات

هذا، وأعلن الجيش الإيراني في بيان له، أن طائرات مُسيّرة تابعة له استهدفت محطات رادار وقاعدة للقوات الأميركية في دولة الإمارات.

وجاء في بيان للجيش الإيراني حمل الرقم 48: "إن شعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الصامد الذي لن يستسلم، وطائرات الجيش الإيراني المسيرة، شنت من الليلة الماضية وحتى صباح اليوم هجمات على محطات رادار معادية في الإمارات، كانت مسؤولة عن مهمة رصد واعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة القتالية".

وأضاف البيان: "في هذه الموجة من الهجمات، استهدفت طائرات الجيش المُسيّرة المدمرة قاعدة تابعة للجيش الأميركي في الإمارات".

