خاطب قائد قوة "القدس" التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قاآني الأعداء قائلًا: "عوّدوا انفسكم على النظام الجديد للمنطقة".

وكتب العميد قاآني في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الاثنين 30 آذار/مارس 2026: "إن (رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين) نتنياهو حلم بتوسيع نطاق "الحزام الأمني" لكيان الاحتلال في المنطقة،إلا أن النيران الذكية والشجاعة للإخوة في حزب الله في الشمال، وأنصار الله في الجنوب، قد كشفت عن أن وعود الكيان الصهيوني للمستوطنين بأنها وعود كاذبة".

وأضاف العميد قاآني: "إن أمنية قادة المقاومة الشهداء قد تحققت؛ غرفة العمليات الحربية للمقاومة موحدة.. ونقول للاعداء: عوّدوا انفسكم على النظام الجديد في المنطقة".

