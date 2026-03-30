كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

كنيست الاحتلال يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
عين على العدو

كنيست الاحتلال يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

2026-03-30 22:41
صادق كنيست الاحتلال، مساء يوم الاثنين (30 آذار 2026)، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي قدمه وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" المتطرف إيتمار بن غفير. 

وقالت "القناة 12"، إنَّ الكنيست صوت بشكل نهائي على قانون الإعدام لمنفذي العمليات، مشيرة إلى أن حزب شاس دعم القانون، بينما صوت نواب من يهدوت هتوراه ضده. 

وذكرت أن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو صوت لصالح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. 

وتقدم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير بمشروع القانون الذي تم التصويت عليه بقراءة أولى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. والأسبوع الماضي، أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد إدخال تعديلات عليه، وأحالته للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لإقراره، وفق هيئة البث "الإسرائيلية"، دون الكشف عن طبيعة التعديلات. 

وتشير المداولات إلى اعتماد الشنق بدلًا من الحقنة السامة لتنفيذ الأحكام، مع تحديد مدة لا تتجاوز 90 يومًا لتنفيذ الحكم بعد صدوره النهائي. 

وأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن نحو 220 أسيرًا مهددون بالإعدام، بينهم 118 محكومون بالمؤبد أو بأحكام مشابهة، خاصة من أسرى غزة.

كنيست الاحتلال يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
كنيست الاحتلال يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
تشديد حماية الوزراء الصهاينة كي لا تطالهم طواريخ إيران وحزب الله
كاتب صهيوني يسأل: من يكذب على الجمهور في "اسرائيل"؟
ألون بن دافيد: الحزام الأمني في لبنان لن يوقف إطلاق الصواريخ
فصائل المقاومة الفلسطينية تستنكر إقرار القانون الصهيوني بإعدام الأسرى
كنيست الاحتلال يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
كنيست الاحتلال يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
الجيش الإيراني يعلن استهداف مراكز بنى تحتية وإنتاجية عسكرية في الكيان الصهيوني
تشديد حماية الوزراء الصهاينة كي لا تطالهم طواريخ إيران وحزب الله
تشديد حماية الوزراء الصهاينة كي لا تطالهم طواريخ إيران وحزب الله
