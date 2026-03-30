صادق كنيست الاحتلال، مساء يوم الاثنين (30 آذار 2026)، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي قدمه وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" المتطرف إيتمار بن غفير.

وقالت "القناة 12"، إنَّ الكنيست صوت بشكل نهائي على قانون الإعدام لمنفذي العمليات، مشيرة إلى أن حزب شاس دعم القانون، بينما صوت نواب من يهدوت هتوراه ضده.

وذكرت أن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو صوت لصالح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وتقدم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير بمشروع القانون الذي تم التصويت عليه بقراءة أولى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. والأسبوع الماضي، أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد إدخال تعديلات عليه، وأحالته للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لإقراره، وفق هيئة البث "الإسرائيلية"، دون الكشف عن طبيعة التعديلات.

وتشير المداولات إلى اعتماد الشنق بدلًا من الحقنة السامة لتنفيذ الأحكام، مع تحديد مدة لا تتجاوز 90 يومًا لتنفيذ الحكم بعد صدوره النهائي.

وأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن نحو 220 أسيرًا مهددون بالإعدام، بينهم 118 محكومون بالمؤبد أو بأحكام مشابهة، خاصة من أسرى غزة.

