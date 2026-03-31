شهد محور عيناثا في القطاع الأوسط جنوب لبنان مواجهات هي الأعنف إثر محاولة قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التقدم من تلتي فريز وغدماثا باتجاه منطقة السدر، حيث تعرضت تجمعاته لسلسلة استهدافات مباشرة، كما حاول العدو فتح ثغرة إضافية عبر بلدة عيترون باتجاه عيناثا، إلا أن هذه المحاولات قوبلت بمقاومة شرسة كبدت القوات المتقدمة خسائر فادحة في الأرواح والآليات نتيجة الالتحام المباشر والكمائن المنظمة بالعبوات الناسفة والصليات الصاروخية المكثفة.

ويُصنف هذا اليوم من أقسى أيام المواجهة على جيش الاحتلال في هذا القطاع نظرًا لحجم الخسائر الكبير التي بدأت وسائل إعلام العدو بتسريب بعض تفاصيلها.

وتحظى هذه المنطقة تحديدًا بأهمية رمزية وعسكرية بالغة لقربها من مربع التحرير الذي يضم عيناثا وبنت جبيل ومارون الراس وعيترون، وهو المربع الذي شهد تاريخيًا انكسار نخبة جيش الاحتلال وتحديدًا لواء غولاني والكتيبة 51 الشهيرة في معارك تموز/يوليو 2006، ليعود المشهد نفسه ويتكرر في المعارك البرية.

المصدر : قناة المنار

الكلمات المفتاحية